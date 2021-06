ROUND 8 E 9 Archiviato l’unico appuntamento singolo della stagione, di scena ormai più di un mese fa a Monte Carlo, nel weekend del 20 giugno 2021 la Formula E torna in pista per i round 8 e 9 del suo campionato più lungo e ricco di sempre. A ospitare il circus elettrico è stavolta il Messico, con il circuito permanente di Puebla che torna sul palcoscenico di un mondiale Fia dopo gli anni in cui era sede del campionato WTCC. E mentre la stagione 2021, che consta di ben 15 appuntamenti, arriva ufficialmente al giro di boa, la gara di Monte Carlo ha decisamente acceso la sfida di alta classifica con il ritorno alla vittoria della DS Techeetah del campione in carica Antonio Felix Da Costa.

FORMULA E EPRIX PUEBLA 2021, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX PUEBLA 2021, CIRCUITO

Altra tappa iridato, altra sede inedita per la categoria elettrica più veloce al mondo. Le monoposto scendono infatti in pista sul tracciato permanente di Puebla, il secondo dopo il Ricardo Tormo di Valencia a non essere ricavato tra le strade cittadine. Disegnato all’interno di un ovale per gare di stampo squisitamente Usa, il circuito di Puebla consta di 15 curve ed è lungo 2,98 chilometri. Interessante la soluzione scelta per l’Attack Zone, destinata a movimentare in maniera decisiva i due ePrix messicani: i piloti allungheranno la traiettoria di curva-8 raccordandosi su uno dei layout differenti della pista e perdendo probabilmente molto più tempo rispetto a quanto visto nelle tappe scorse.

EPRIX PUEBLA 2021, STATISTICHE

Il circuito di Puebla è inedito per la Formula E, che però già dal 2016 corre a Città del Messico su una versione dell’autodromo Hermanos Rodriguez (utilizzato anche dalla Formula 1) creata ad hoc per la serie elettrica. Il primo a trionfare è stato Jerome D’Ambrosio, seguito nella stagione successiva da Lucas Di Grassi, in grado di ripetersi anche nel 2019. Vittoria Audi anche nel 2018 con Daniel Abt mentre l’ultima edizione – di scena nel febbraio 2020 a poche settimane dal lockdown generale – è stata conquistata da Mitch Evans. Tra i team, come detto, è proprio la Casa degli Anelli a comandare le statistiche con ben 3 successi, seguita a quota 1 da Dragon e Jaguar.

EPRIX PUEBLA 2021, ORARI TV

Complice la trasferta americana, la Formula E corre a Puebla in orari serali per gli spettatori europei, che rendono comunque comoda la fruizione agli appassionati di motorsport che non dovranno scegliere tra la serie elettrica e le sorelle maggiori Formula 1 e MotoGP. Entrambi gli ePrix messicani prenderanno infatti il via intorno alle 23, con le qualifiche in programma a partire dalle 19. Di seguito tutti gli orari dettagliati delle sessioni del weekend di Puebla.

Prove Libere 1 – Sabato 19 giugno ore 15.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 19 giugno ore 17.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 19 giugno ore 19.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 1 – Sabato 19 giugno ore 19.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 1 – Sabato 19 giugno ore 23.03: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

Prove libere 3 – Domenica 20 giugno ore 16.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 20 giugno ore 19.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 2 – Domenica 20 giugno ore 19.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 2 – Domenica 20 giugno ore 23.03: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

EPRIX PUEBLA 2021, METEO

Temperature non ancora estive ed elevato rischio pioggia accoglieranno i piloti in tutto il weekend messicano. Un fine settimana, dunque, dal clima fresco e incerto, perfettamente in linea con quanto già visto questa stagione nelle gare di Roma e Valencia. Ecco il dettaglio del meteo previsto per il doppio ePrix di Puebla.

Venerdì 18 giugno – Nuvoloso e temporali, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 14-21°C.

Sabato 19 giugno – Nubi sparse con pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 14-21°C.

Domenica 20 giugno – Nubi sparse con pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 14-23°C.

FORMULA E 2021, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

EPRIX PUEBLA 2021, RISULTATI GARA 2

Domenica 20 giugno, ore 23.03

EPRIX PUEBLA 2021, GRIGLIA DI PARTENZA GARA 2

EPRIX PUEBLA 2021, RISULTATI SUPERPOLE 2

Domenica 20 giugno, ore 19.37

EPRIX PUEBLA 2021, RISULTATI QUALIFICA 2

Domenica 20 giugno, ore 19.00

EPRIX PUEBLA 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 3

Domenica 20 giugno, ore 16.15

EPRIX PUEBLA 2021, RISULTATI GARA 1

Sabato 19 giugno, ore 23.03

EPRIX PUEBLA 2021, GRIGLIA DI PARTENZA GARA 1

EPRIX PUEBLA 2021, RISULTATI SUPERPOLE 1

Sabato 19 giugno, ore 19.37

EPRIX PUEBLA 2021, RISULTATI QUALIFICA 1

Sabato 19 giugno, ore 19.00

EPRIX VALENCIA 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 2

Sabato 19 giugno, ore 17.15

EPRIX VALENCIA 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 1

Sabato 19 giugno, ore 15.00