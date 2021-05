ROUND 7 Il mondiale 2021 di Formula E entra davvero nel vivo. A sole due settimane di distanza dal doppio appuntamento di Valencia, le monoposto tornano di nuovo in pista per il settimo round della stagione, l’unico evento singolo del calendario rivisitato che ha portato nei giorni scorsi all’ufficializzazione dei doppi ePrix di Puebla, New York, Londra e Berlino a chiudere il campionato. Un evento singolo che è però probabilmente il più prestigioso dell’anno, con i piloti del circus elettrico che tornano in pista a Monte Carlo, utilizzando per la prima volta il layout “tradizionale” che abbiamo imparato a conoscere in 70 anni di F1.

FORMULA E EPRIX MONACO 2021, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX MONACO 2021, CIRCUITO

La pista, in realtà, presenta alcune piccole ma sostanziali differenze rispetto a quella resa celebre dalla massima serie. La prima piega di Santa Devota, ad esempio, è più filante, così come anche la Nouvelle Chicane nell’iconica zona del porto risulta più rapida per meglio sposarsi con le battaglie tipiche della Formula E, che non necessita di grosse frenate per compiere manovre di sorpasso. Il circuito resta comunque il più diretto punto di confronto tra F1 e Formula E, che per la prima volta saranno direttamente paragonabili sullo stesso campo a pochi giorni di distanza (nel weekend del 23 maggio, la Riviera ospiterà Lewis Hamilton e compagni). Comunque molto simili le lunghezze delle due versioni: 3.32 km per la Formula E, 3.34 km per i più blasonati cugini della F1.

EPRIX MONACO 2021, STATISTICHE

Come detto, quella della Formula E sul tracciato storico di Monte Carlo è una novità assoluta. In passato, tuttavia, si erano già tenuti tre ePrix su un layout corto che portava le auto subito verso il porto (e non in alto verso il Casinò) dopo la piega a destra di St. Devote. Il grande specialista della pista è Sebastien Buemi, vincitore e autore della pole position sia nell’edizione 2015 che in quella del 2017. Nel 2019, a imporsi è invece stato Jean-Eric Vergne, anche lui partito dalla prima casella dello schieramento. Si registrano anche due secondi posti (2015 e 2017) per Lucas Di Grassi, e il terzo gradino del podio centrato da Felipe Massa nel 2019, a riprova di quanto l’esperienza nella guida tra le stradine del Principato possa essere determinante.

EPRIX MONACO 2021, ORARI TV

A differenza degli appuntamenti iniziali di Ad Diriyah, Roma e Valencia e dei successivi ePrix a Puebla, New York, Londra e Berlino, la Formula E a Monaco torna… alle origini. In Riviera ci sarà infatti soltanto una singola gara, a esaltare il prestigio e l’unicità dell’evento, che si disputerà interamente al sabato come nelle migliori tradizioni della serie elettrica. Di seguito tutti gli orari dettagliati delle sessioni del weekend monegasco.

Prove Libere 1 – Sabato 8 maggio ore 08.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 8 maggio ore 10.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 8 maggio ore 12.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Collection.

Superpole – Sabato 8 maggio ore 12.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Collection.

Gara – Sabato 8 maggio ore 16.03: Sportmediaset.it, Mediaset Italia 1 e Sky Sport Collection.

EPRIX MONACO 2021, METEO

Dopo due fine settimana, a Roma e Valencia, piuttosto umidi e condizionati dal maltempo, il sole torna padrone del weekend. Monte Carlo saluta la Formula E con il suo rinomato sole e con temperature primaverili in linea con la media del periodo. Ecco il dettaglio del meteo previsto per il weekend dell’ePrix di Monaco 2021.

Sabato 8 maggio – Soleggiato, 1% possibilità di precipitazioni, temperature 14-17°C.

FORMULA E 2021, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

EPRIX MONACO 2021, RISULTATI GARA

Sabato 8 maggio, ore 16.03

EPRIX MONACO 2021, GRIGLIA DI PARTENZA

EPRIX MONACO 2021, RISULTATI SUPERPOLE

Sabato 8 maggio, ore 12.37

EPRIX MONACO 2021, RISULTATI QUALIFICA

Sabato 8 maggio, ore 12.00

EPRIX MONACO 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 2

Sabato 8 maggio, ore 10.15

EPRIX MONACO 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 1

Sabato 8 maggio, ore 08.00