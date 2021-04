CALENDARIO COMPLETO La ABB FIA Formula E ha pubblicato oggi il calendario completo della stagione 2020-21, iniziata in realtà già nell'anno 2021 a causa della pandemia di Covid-19 con il doppio appuntamento di Ad Diriyah, seguito da quello dell'E-Prix di Roma del 10-11 aprile scorso. Mentre erano già note le tappe successive fino a giugno, sono stati ora aggiunti i quattro doppi appuntamenti finali della stagione, due in America - l'inedito Puebla (Messico) e New York (Stati Uniti) - e due in Europa, con le tappe di Londra - che ritorna dopo 5 anni - e Berlino, che lo scorso anno ospitò al Tempelhof le ultime sei gare stagionali. Non è più presente in calendario l'appuntamento di Marrakech, così come quello di Santiago del Cile, entrambi rimossi per questioni legate alla pandemia. Tutte le gare in stagione diventano doppie, tranne quella di Monaco che resta singola, per un totale di 15 round in 8 diverse località, il calendario più ricco di sempre.

NEWS: Formula E and @FIA reveal full calendar for 2020/21 ABB FIA Formula E World Championship



Find out more 👉 https://t.co/5hpLhM42EP pic.twitter.com/PSKImxGVrW — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2021

LE QUATTRO NOVITÀ Dopo le tappe già previste di Valencia (questo fine settimana) e Monte Carlo (l'8 maggio), si andrà in Messico il 19 e 20 giugno nell'inedita location di Puebla (i precedenti ePrix si erano disputati all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico, ma attualmente la pista capitolina è ancora occupata da un ospedale da campo tempoeraneo). Red Hook, a Brooklyn, ospiterà invece le Formula E il 10 e l'11 luglio, con sullo sfondo l'impareggiabile scenario di Manhattan (New York). Ci si sposterà poi di nuovo in Europa, il 24 e 25 luglio, per il doppio appuntamento all'ExCel di Londra, una pista indoor/outdoor inedita, prima di dirigersi a Berlino il 14 e 15 agosto per il finale di stagione al solito ex-aeroporto di Tempelhof.

📅 Mark your calendars! Here's where we're going for the second half of Season 7 🌍



All the details 👉 https://t.co/zr5nJerKo8#MadeInMonaco #ABBFormulaE pic.twitter.com/LnQnjfrXfa — ROKiT Venturi Racing (@VenturiFE) April 22, 2021

IL COMUNICATO Nel comunicato ufficiale si legge anche: ''La Formula E continuerà a monitorare la pandemia COVID-19 in corso ed è in costante comunicazione con la sua comunità di team, produttori, partner, emittenti e città ospitanti. Tutti gli aggiornamenti del calendario dipendono dalle restrizioni di viaggio, nonché dai protocolli del governo locale e sono soggetti all'approvazione del FIA World Motor Sport Council''. Alberto Longo, co-fondatore e CCO della Formula E, ha aggiunto facendo le veci di Alejandro Agag: “È un risultato enorme per tutti rilasciare il calendario completo per questa stagione. Il calendario include la maggior parte delle gare che abbiamo tenuto in una stagione e mostra il nostro continuo impegno a creare un programma che stimoli lo slancio che i fan e il pubblico di tutto il mondo seguiranno. Quattro eventi doppi a Puebla, New York City, Londra e Berlino prepareranno la scena perfettamente per incoronare il primo campione del mondo FIA ufficiale della Formula E''.