ROUND 5 E 6 A soli due weekend dallo spettacolare appuntamento di Roma, la Formula E torna in pista e lo fa per un altro double header che ci porterà già a quota sei tappe disputate nonostante la pandemia da Covid-19 stia rendendo comunque molto complicata l’organizzazione degli eventi sui circuiti cittadini. Proprio per questo motivo, la categoria full electric per la prima volta lascia le piste temporanee per correre su un tracciato permanente: a ospitare Antonio Felix Da Costa e sfidanti al titolo elettrico è infatti il Ricardo Tormo Circuit di Valencia Cheste, già sede dei test precampionato. Scopriamo insieme tutti i dettagli del terzo fine settimana del mondiale 2021.

FORMULA E EPRIX VALENCIA 2021, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX VALENCIA 2021, CIRCUITO

La Formula E non ci ha mai corso ufficialmente, ma il circuito di Valencia è di sicuro uno di quelli che i piloti della categoria elettrica conoscono mesglio di tutti. Non soltanto perché si tratta di una delle piste solitamente utilizzate da molte categorie minori e propedeutiche, ma anche e soprattutto perché è da anni il vero e proprio quartier generale della serie nonché sede dei test precampionato. In occasione del doppio ePrix spagnolo – il primo della storia in terra iberica – il Ricardo Tormo si rifà comunque il look, con una chicane posizionata nella parte iniziale del rettilineo del traguardo. 3.376 metri di lunghezza e 15 curve, con l’Attack Zone posizionata tra le curve 8 e 9, in un punto dove si raccordano due differenti versioni della pista.

EPRIX VALENCIA 2021, STATISTICHE

Come detto, la Formula E non ha mai corso al Ricardo Tormo di Valencia, ma ha comunque percorso tantissimi chilometri sulla pista spagnola solitamente utilizzata dalla MotoGp per il gran finale di stagione. Nelle ultime due stagioni, il mattatore a Valencia è stato il pilota Bmw, Maximilian Gunther, autore del record della pista nei test 2021 con il tempo di 1:11.760. Un crono che difficilmente sarà battuto nel weekend, visto che si utilizzerà una versione del tracciato con la chicane sul rettilineo che alzerà di qualche secondo i tempi sul giro.

EPRIX VALENCIA 2021, ORARI TV

Dopo Ad Diriyah e Roma, anche Valencia, pur essendo originariamente un appuntamento unico in calendario, si sdoppia per aumentare il numero di gara riducendo al contempo gli sforzi organizzativi. Il weekend inizierà già al venerdì con il primo shakedown di 15 minuti, in programma alle 17.30. Di seguito tutti gli orari dettagliati delle sessioni del weekend spagnolo.

Prove Libere 1 – Sabato 24 aprile ore 07.20: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 24 aprile ore 09.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 24 aprile ore 11.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Collection.

Superpole 1 – Sabato 24 aprile ore 11.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Collection.

Gara 1 – Sabato 24 aprile ore 15.03: Sportmediaset.it, Mediaset Italia 1 e Sky Sport Collection.

Prove libere 3 – Domenica 25 aprile ore 08.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 25 aprile ore 10.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Collection.

Superpole 2 – Domenica 25 aprile ore 10.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Collection.

Gara 2 – Domenica 25 aprile ore 14.03: Sportmediaset.it e Sky Sport Collection.

EPRIX VALENCIA 2021, METEO

Clima non ancora primaverile per la Formula E, che potrebbe incappare in un altro fine settimana umido e piovoso, al pari di quello già visto a Roma. Ecco il dettaglio del meteo previsto per il weekend dell’ePrix di Valencia.

Venerdì 23 aprile – Nuvoloso e schiarite, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 12-16°C.

Sabato 24 aprile – Coperto con pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature 12-15°C.

Domenica 25 aprile – Coperto con pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature 10-17°C.

FORMULA E 2021, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI GARA 2

Domenica 25 aprile, ore 14.03

EPRIX ROMA 2021, GRIGLIA DI PARTENZA GARA 2

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI SUPERPOLE 2

Domenica 25 aprile, ore 10.37

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI QUALIFICA 2

Domenica 25 aprile, ore 10.00

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 3

Domenica 25 aprile, ore 08.00

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI GARA 1

Sabato 24 aprile, ore 15.03

EPRIX ROMA 2021, GRIGLIA DI PARTENZA GARA 1

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI SUPERPOLE 1

Sabato 24 aprile, ore 11.37

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI QUALIFICA 1

Sabato 24 aprile, ore 11.00

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 2

Sabato 24 aprile, ore 09.15

EPRIX ROMA 2021, RISULTATI PROVE LIBERE 1

Sabato 24 aprile, ore 07.20