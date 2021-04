ROUND 3 E 4 Dopo un mese e mezzo d’attesa, la Formula E torna in pista per il primo appuntamento su un vero e proprio circuito cittadino da quando, nel marzo del 2020, la pandemia da Covid-19 ha messo in pausa i principali campionati sportivi e, più in generale, le nostre vite. Un segnale di ripartenza che viene lanciato proprio da Roma Capitale, che ospita la categoria elettrica per la terza volta nella storia, con un doppio ePrix di scena su un tracciato rivisitato rispetto a quello visto negli anni scorsi. Un messaggio di ripartenza che arriva sempre dalla zona dell’Eur, la quale però non si aprirà all’abbraccio dei fan: la doppia tappa romana si disputerà infatti a porte chiuse e, dunque, senza la consueta festa di pubblico.

FORMULA E EPRIX ROMA 2021, TUTTE LE INFO UTILI

Il circuito dell’Eur si rifà il look in vista del terzo appuntamento con la Formula E della storia di Roma Capitale. Il tracciato abbandona la criticata parte tortuosa (che aveva anche creato buffi imbuti di auto in caso di incidente) in corrispondenza con l’ingresso pit-lane, continuando però a snodarsi attorno al Piazzale delle Nazioni Unite, al Palazzo dei Congressi, al Colosseo Quadrato e all’Obelisco di piazza Guglielmo Marconi. Ben 19 le curve per una pista che in alcuni tratti ricalca il percorso delle passate stagioni, aumentando però sensibilmente la lunghezza: dai 2.870 metri delle due edizioni scorse, si arriva ai 3.385 metri del nuovo tracciato, che piazzerà la partenza tra curva-6 e curva-7 e non più sul rettilineo dell’Obelisco.

Due vincitori diversi nelle precedenti edizioni dell’ePrix di Roma. Nel 2018 a imporsi è stato Sam Bird su Virgin Racing, precedendo Lucas Di Grassi e André Lotterer, mentre l’anno dopo la vittoria è andata alla Jaguar di Mitch Evans, seguita da Lotterer e da Stoffel Vandoorne. Curiosamente, nessuno dei poleman è mai riuscito a vincere la gara, con Felix Rosenqvist e André Lotterer beffati in entrambe le edizioni della gara romana. Da segnalare anche che i due vincitori sono oggi compagni di squadra in Jaguar Racing. Il record della pista – destinato a restare imbattuto visto il cambio di layout di cui abbiamo già parlato – appartiene a Jean-Eric Vergne, capace di fermare il cronometro sull’1:31.016 nell’ePrix di Roma del 2019.

Un po’ come accaduto anche nell’appuntamento inaugurale del mondiale 2021 a Riyadh, anche a Roma la Formula E si sdoppia dando vita a un doppio ePrix. Le gare si svolgeranno stavolta però nelle giornate di sabato e domenica, con il venerdì riservato alle interviste e al primo shakedown di 15 minuti (ore 17.30) molto utile per i piloti per prendere confidenza con la pista. Di seguito il programma completo delle due giornate di attività all’Eur.

Prove Libere 1 – Sabato 10 aprile ore 08.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 10 aprile ore 10.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 10 aprile ore 12.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Superpole 1 – Sabato 10 aprile ore 12.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Gara 1 – Sabato 10 aprile ore 16.03: Mediaset Italia 1 e Sky Sport Uno.

Prove Libere 3 – Domenica 11 aprile ore 07.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 11 aprile ore 09.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Superpole 2 – Domenica 11 aprile ore 09.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Gara 2 – Domenica 11 aprile ore 13.03: Mediaset Italia 1 e Sky Sport Uno.

Clima fresco ma primaverile a Roma nel fine settimana della Formula E, che non dovrebbe essere disturbata – al contrario di quanto accaduto due anni fa – dall’arrivo della pioggia. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo 3BMeteo.com

Venerdì 9 aprile – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 3-17°C.

Sabato 10 aprile – Nuvoloso con schiarite, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 8-17°C.

Domenica 11 aprile – Nuvoloso con schiarite, 15% possibilità di precipitazioni, temperature 9-19°C.

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

