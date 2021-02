FORMULA E ROUND 1 E 2 Dopo tanta attesa e alcuni rinvii e cancellazioni causati dall’emergenza coronavirus nel mondo, parte finalmente la stagione Formula E 2021. Il sipario sulla serie elettrica, che per la prima volta nei suoi sette anni di storia può fregiarsi del bollino di “Campionato del mondo Fia”, si alza per la terza volta consecutiva da Ad Diriyah, la piccola cittadina alle porte della capitale Riyadh che ospita anche un sito dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco. La grande novità che differenzia l’appuntamento 2021 – che anche stavolta è doppio con due gare previste rispettivamente nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 febbraio – dai precedenti è la collocazione temporale: il via degli ePrix è previsto infatti in orario serale, con le monoposto elettriche per la prima volta nella storia impegnate a correre sotto la luce dei riflettori artificiali.

EPRIX AD DIRIYAH 2021: CIRCUITO E STATISTICHE

Immutato rispetto all’edizioni passate è il circuito che costeggia le mura storiche della cittadina di Ad Diriyah. I due ePrix di Riyadh anche nel 2021 dunque si svolgono su un tracciato di 2.495 metri, caratterizzato da un settore centrale unico nel suo genere, con un serpentone di pieghe veloci in rapida successione. Le 21 curve della psita saudita, da ripetere per 45 minuti più un giro finale, hanno visto trionfare nella passata stagione Sam Bird e Alexander Sims, con una doppia pole position del pilota ex Bmw i Andretti, oggi passato a difendere i colori Mahindra. Nel 2018 era stato invece Antonio Felix Da Costa, vincitore del campionato 2019-2020, a dominare il weekend, portandosi a casa la pole position e la vittoria dell’edizione inaugurale dell’ePrix di Ad Diriyah.

EPRIX AD DIRIYAH 2021: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Anche gli orari tv dell’evento risentono ovviamente del fuso orario, della decisione degli organizzatori di correre sotto le luci dell’impianto di illuminazione artificiale e della scelta del venerdì come data per la prima manche del fine settimana. Si parte ufficialmente già nella giornata di giovedì 25 febbraio, con il consueto shakedown inaugurale del weekend, seguito poi da una prima sessione di prove libere molto utile perché corsa in condizioni di luce e temperatura simili a quelle che i piloti sperimenteranno nelle due gare di venerdì e sabato. Le qualifiche saranno di scena dalle 14.00, mentre in entrambe le giornate la partenza della gara è fissata per le 18.03. Di seguito il dettaglio di tutti gli orari del fine settimana, che gli spettatori italiani potranno seguire in streaming sul web tramite i canali social del campionato e in tv grazie a Sky Sport (solo per gli abbonati) e a Mediaset (in chiaro).

Prove Libere 1 – Giovedì 25 febbraio ore 16.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Venerdì 26 febbraio ore 12.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Venerdì 26 febbraio ore 14.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Superpole 1 – Venerdì 26 febbraio ore 14.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Gara 1 – Venerdì 26 febbraio ore 18.03: Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno.

Prove Libere 3 – Sabato 27 febbraio ore 11.45: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Sabato 27 febbraio ore 14.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Superpole 2 – Sabato 27 febbraio ore 14.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Uno.

Gara 2 – Sabato 27 febbraio ore 18.03: Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno.

EPRIX AD DIRIYAH 2021: IL METEO

Il primo ePrix della stagione 2021 di Formula E si corre in Arabia Saudita. Questo implica ovviamente che, nonostante il periodo dell’anno non proprio favorevole, il clima sarà comunque favorevole con temperature miti e cielo sereno. Di seguito il dettaglio delle previsioni per il fine settimana secondo 3BMeteo.com

Giovedì 25 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipit azioni, temperature 12-19°C.

Venerdì 26 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 6-20°C.

Sabato 27 febbraio – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 5-20°C.

FORMULA E 2021: CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

