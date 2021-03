CHE VOLO! La seconda manche dell’ePrix di Ad Diriyah – oggetto anche di un tentato attacco missilistico fortunatamente sventato dalle autorità saudite – è stata costellata di spettacolari incidenti. Dapprima, nelle prove libere 3, l’italo-svizzero di casa Venturi, Edoardo Mortara, si è infilato a tutta velocità sotto le barriere Tecpro posizionate a bordo pista, a causa di un’inconveniente ai freni e di un problema software che non ha consentito l’attivazione del sistema frenante d’emergenza. La gara, poi, è stata interrotta con qualche minuto d’anticipo in seguito al terribile schianto della Mahindra di Alexander Lynn.

NUOVE IMMAGINI All’inizio non inquadrata dalle telecamere, la monoposto del pilota inglese è stata poi mostrata capovolta senza che alcun replay – ad eccezione di un breve video registrato con il cellulare da un addetto a bordo pista – mostrasse la dinamica dell’incidente. Svariate ore dopo, quando era ormai chiaro che Lynn ne fosse uscito fortunatamente illeso, la Formula E ha finalmente mostrato il video dello schianto: una dinamica che ricorda quella del terribile volo di Mark Webber nel Gran Premio di Valencia del mondiale F1 2010 (anche in quel caso il pilota uscì dall’abitacolo senza infortuni). Di seguito le immagini dei due incidenti del weekend di Riyadh che ha aperto il campionato elettrico 2021.

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. 🙌 to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alex’s aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w