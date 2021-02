POLE FRIJNS È stata la sessione che non ti aspetti, questa seconda qualifica ufficiale del mondiale 2021 di Formula E. Sul tracciato cittadino di Ad Diriyah è stato infatti Robin Frijns a portarsi a casa la pole position portando gioia all’interno del box Envision Virgin Racing, il team clienti di casa Audi. 1:07.889 per il ragazzo olandese che sta a poco a poco diventando sempre più un fattore di questa categoria, unico pilota oggi a scendere sotto il muro dell’1:08. Niente da fare per il brasiliano di casa Dragon Penske, Sergio Sette Camara, che fino a pochi secondi dalla bandiera a scacchi aveva accarezzato il sogno di portare a casa la prima pole della carriera elettrica. Seconda fila per la Jaguar di Sam Bird e per la NIO 333 di Oliver Turvey. Grande festa proprio per la cenerentola cinese, che piazza due auto in top-5 vista la quinta posizione di Tom Blomqvist. Chiude invece la Superpole l’altra Penske di Nico Muller.

MERCEDES OUT Una qualifica comunque piuttosto strana, non solo perché condizionata, come da consuetudine, dai gruppi di qualifica che invertono l’ordine della classifica mondiale, che è poi anche l’ordine d’arrivo della gara di ieri, permettendo a chi è più indietro di sfruttare la pista in condizioni sempre migliori per gommatura e temperatura. In seguito al pesante incidente che ha visto protagonista Edoardo Mortara nelle prove libere 3 di stamattina, le due ROKiT Venturi Racing e le due Mercedes – che condividono lo stesso powertrain EQ Silver Arrow 02 della casa di Stoccarda – sono infatti state precauzionalmente bloccate dalla Federazione in attesa che vengano effettuate tutte le verifiche del caso e che ci sia la certezza che un pericoloso problema tecnico come quello occorso al pilota italo-svizzero, finito a tutta velocità contro le barriere, non si ripeta ancora. Così, oltre a Mortara, c’è stato lo stop per Norman Nato e soprattutto per il vincitore di ieri Nyck De Vries e per il compagno Stoffel Vandoorne.

DELUDONO I BIG Un po’ come accaduto anche ieri, al di là dell’assenza dei favoriti di casa Mercedes, deludono un po’ tutti i big del campionato. A partire, ovviamente, dai campioni in carica di DS Techeetah: e se Jean-Eric Vergne partirà dalla settima casella mancando per un soffio l’accesso alla Superpole con il compagno Antonio Felix Da Costa in decima piazza, c’è delusione anche per gli uomini di casa Audi. Di Grassi è infatti solo quindicesimo, con René Rast addirittura diciannovesimo e ultimo tra le auto che hanno effettivamente preso parte a queste qualifiche. Fuori dai giochi di vertice anche la Porsche, con Wehrlein sedicesimo e Lotterer a fondo griglia per non aver potuto prendere parte alla sessione in seguito al botto delle PL3. Il secondo ePrix di Ad Diriyah nonché il secondo del mondiale 2021 di Formula E, prenderà il via alle 18.03 italiane, in diretta tv su Mediaset Canale 20 e Sky Sport.

FORMULA E, RISULTATI SUPERPOLE-2 EPRIX AD DIRIYAH 2021

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:07.889 - 2 Sérgio SETTE CÂMARA DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1:08.178 +0.289 3 Sam BIRD Jaguar Racing 1:08.405 +0.516 4 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:08.439 +0.550 5 Tom BLOMQVIST NIO 333 FE Team 1:08.732 +0.843 6 Nico MÜLLER DRAGON / PENSKE AUTOSPORT 1:09.060 +1.171

FORMULA E, RISULTATI QUALIFICA-2 EPRIX AD DIRIYAH 2021

In arrivo