FUOCHI D’ARTIFICIO La pista di Ad Diriyah non sarà forse la migliore per i sorpassi, ma lo spettacolo non è certo mancato sotto la luce artificiale dei riflettori che hanno illuminato a giorno il tracciato alle porte della capitale Riyadh. Dopo una qualifica ricca di colpi di scena, con le monoposto elettriche dei team di fondo classifica a farla da padrona, i big sono tornati in cattedra dopo lo spegnimento dei semafori. Ad avere la meglio al termine di questo secondo round è stato, al pari di quanto accaduto lo scorso anno, Sam Bird. Il forte pilota inglese di casa Jaguar è stato protagonista di una lotta lunghissima e senza esclusione di colpi con il poleman di giornata, Robin Frijns.

BANDIERA ROSSA La battaglia, senza esclusione di colpi, è andata avanti fino a circa 10 minuti dalla fine quando, a centro gruppo, Maximilian Gunther travolgeva la Jaguar dell’incolpevole Mitch Evans nel tentativo di scavalcare Buemi, mentre Lynn (non inquadrato) finiva addirittura capovolto contro le barriere: dopo qualche minuto in Full Course Yellow e poi in Safety Car, alla fine la Direzione gara, appurata l’impossibilità di ripristinare il circuito entro il termine del tempo previsto, ha deciso di esporre la bandiera rossa chiudendo i giochi con una manciata di minuti d’anticipo rispetto alla bandiera a scacchi. Così, pur senza passare vittorioso sotto lo striscione d’arrivo, è stato Sam Bird a trionfare in questo secondo appuntamento del mondiale elettrico, portando a casa la decima vittoria in carriera davanti all’amico ed ex compagno di squadra di casa Virgin Racing.

DS PROTAGONISTA A differenza della maggior parte dei rivali, non hanno ancora una macchina 2021 – arriverà in occasione dell’ePrix di Roma del prossimo 10 aprile – ma comunque dimostrano ancora di essere il team più solido in griglia. Parliamo ovviamente degli uomini di casa DS Techeetah, che portano a casa il primo podio in stagione dopo l’esordio deludente di ieri. Jean-Eric Vergne si è preso la terza posizione dopo una lotta senza esclusione di sportellate con il compagno di squadra e campione in carica, Antonio Felix Da Costa, quarto. Un duello che ha fatto venire qualche capello bianco in più al muretto guidato da Mark Preston, ma che ha entusiasmato gli appassionati. Alle spalle dei due forti piloti del team franco-cinese, Nick Cassidy, seguito in zona punti da Sergio Sette Camara, Nico Muller e Oliver Turvey, tutti protagonisti delle qualifiche. Chiudono la top-10, Oliver Rowland e René Rast. Assente infine Edoardo Mortara: l'italo-svizzero sta bene, ma non ha potuto prendere parte alla gara a causa dei danni subiti dalla sua Venturi Racing in seguito all'incidente di stamattina in PL3, che aveva bloccato le qualifiche di tutte le monoposto Mercedes (poi ammesse alla gara una volta appurato che il guasto era dovuto all'impianto frenante e non al powertrain di Stoccarda).

FORMULA E, RISULTATI GARA-2 EPRIX AD DIRIYAH 2021