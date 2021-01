MONDIALE FIA Dopo una stagione 2019-2020 decisamente condizionata dagli effetti della pandemia da Covid-19, che ha costretto gli organizzatori a cancellare oltre metà stagione per poi condensare ben sei ePrix in un’inedita maratona agostana sul tracciato di Berlino Tempelhof, la Formula E torna in pista nel 2021 per il primo campionato mondiale Fia della sua recente storia. Anche la season 7 è però costretta a vedersela con le limitazioni agli spostamenti imposte per contenere la diffusione del virus: così, dopo la tornata di test di scena a cavallo tra novembre e dicembre 2020 sul tradizionale palcoscenico del circuito Ricardo Tormo di Valencia, gli organizzatori sono stati costretti a rinviare gli appuntamenti di Santiago del Cile (16 e 17 gennaio), Città del Messico (13 febbraio) e Sanya (13 marzo).

FORMULA E 2021 La serie elettrica parte, dunque, ufficialmente in Arabia Saudita con il doppio appuntamento di Ad Diriyah, che è anche il primo della storia a disputarsi in notturna con l’illuminazione artificiale. Praticamente sospeso è tutto il calendario rimanente: se, inizialmente, il campionato avrebbe dovuto continuare con l’ePrix di Roma del 10 aprile per poi toccare Parigi e Monte Carlo, è chiaro come la fluidità della situazione pandemica implichi la necessità di adattarsi alle restrizioni imposte dai Paesi ospitanti, anche alla luce delle difficoltà nell’allestire tracciati cittadini in cui mantenere attive le “bolle anti-contagio”. I primi due appuntamenti confermati restano dunque quelli sul circuito situato nei pressi della capitale saudita Riyadh in attesa di un nuovo calendario che sarà definito a breve e che potrebbe anche contenere soluzioni simili a quelle viste lo scorso anno a Berlino.

FORMULA E, IL CALENDARIO UFFICIALE DEL MONDIALE 2021

Data Evento Sede 28-29/11 e 1/12/2020 Test invernali Valencia

Round Data Evento Sede 1 26/02/2021 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah 2 27/02/2021 ePrix Arabia Saudita Ad Diriyah

