ROUND 12 E 13 Archiviata la spettacolare doppia tappa di New York, che ha ancora una volta rimescolato le carte al vertice del mondiale, la Formula E si presenta finalmente a Londra per il primo appuntamento nel circuito disegnato all’interno dell’ExCeL, l’avveniristico centro esposizioni che sorge sulle rive del Tamigi e che per la prima volta ospita una gara su un layout in parte al coperto. Dopo la tappa annullata nel 2020 a causa Covid-19, la capitale britannica torna dunque a ospitare la Formula E a cinque anni di distanza dall’ultimo ePrix disputato sul tracciato cittadino di Battersea Park. A quattro gare dalla fine, il leader Sam Bird, britannico su monoposto britannica, la Jaguar, spera di allungare in classifica, ma deve fare i conti con una pattuglia di rivali come sempre molto agguerrita…

FORMULA E LONDRA 2021, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX LONDRA 2021, CIRCUITO

Archiviata la tappa sull’ormai nota pista di New York, i piloti del mondiale elettrico si cimentano ancora una volta su un tracciato inedito (il quinto della stagione dopo Roma, Valencia, Monte Carlo e Puebla). Come detto, il circus green per la prima volta nel campionato si trova a correre su una pista, che misura 2.252 metri e consta di 22 curve, parzialmente al coperto – si tratta della zona tra curva-20 e curva-7 il dritto di partenza e dei box – disegnata all’interno dell’ExCeL sulle rive del Tamigi. Un tracciato caratterizzato da lunghi rettilinei e potenti staccate, che offriranno ai piloti numerose occasioni di sorpasso. Proprio le severe frenate daranno la chance di ricaricare in modo importante la batteria, al punto che la Fia ha deciso di ridurre la capacità delle stesse per non far venir meno la componente strategico-gestionale. Non manca, infine, ovviamente l’Activation Zone per l’Attack Mode, posizionata sulla traiettoria esterna del tornantino di curva-16.

EPRIX LONDRA 2021, STATISTICHE

Anche se il circuito dell’ExCeL London è al debutto assoluto per la categoria elettrica, in passato si sono già svolte due edizioni dell’ePrix nella capitale inglese, entrambi su doppia manche. Nel 2015 trionfarono sulla pista di Battersea Park, Sebastien Buemi e l’attuale leader della classifica iridata, Sam Bird. Doppio successo nel 2016, invece, per il francese Nicolas Prost, figlio della leggenda Alain, all’epoca impegnato al volante della monoposto del team Renault e.Dams. Tra le squadre, è proprio la Losanga (che nel team e.Dams è sostituita oggi da Nissan) a tenere il record di vittorie con ben tre affermazioni contro la singola vittoria di Ds Virgin Racing.

EPRIX LONDRA 2021, ORARI TV

Il ritorno in Europa implica una “normalizzazione” degli orari di gara, anche se non bisogna dimenticare l’ora di fuso tra la capitale inglese e l’Italia. Da segnalare però un diverso timing, con le prime prove libere di scena, insieme allo shakedown, nella giornata di venerdì. Per le due gare, i vostri promemoria vanno impostati sulle 16.00 di sabato 24 e sulle 15.00 di domenica 25 luglio. Di seguito tutti gli orari dettagliati delle sessioni del weekend di Londra.

Prove Libere 1 – Venerdì 23 luglio ore 18.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 24 luglio ore 10.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 24 luglio ore 12.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 1 – Sabato 24 luglio ore 12.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 1 – Sabato 24 luglio ore 16.03: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

Prove libere 3 – Domenica 25 luglio ore 09.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 25 luglio ore 11.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 2 – Domenica 25 luglio ore 11.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 2 – Domenica 25 luglio ore 15.03: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

EPRIX LONDRA 2021, METEO

Clima tipicamente inglese, quello che accoglie il circus elettrico nel suo penultimo appuntamento stagionale. E se nella giornata di venerdì è atteso un cielo sereno e un clima mite, da tenere d’occhio il rischio precipitazioni – solo parzialmente mitigato dal fatto che una parte della pista è indoor – sia per sabato che per domenica. Ecco il dettaglio del meteo previsto per il doppio ePrix a Londra.

Venerdì 23 luglio – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 14-23°C.

Sabato 24 luglio – Nubi sparse con pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 17-24°C.

Domenica 25 luglio – Coperto con pioggia, 80% possibilità di precipitazioni, temperature 16-21°C.

FORMULA E 2021, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

