ASPETTANDO AD DIRIYAH Dopo alcuni rinvii e la necessità di revisionare il calendario 2021 a causa della recrudescenza della pandemia da Covid-19, la Formula E è finalmente pronta a tornare in pista per la stagione numero 7 della storia, la prima che assegnerà ufficialmente il titolo di “campione del mondo Fia”. La partenza del mondiale è prevista in Arabia Saudita, con la pista di Ad Diriyah che non solo un doppio appuntamento che dà il via alle danze, ma si assicura un posticino nella storia: i due ePrix saranno infatti i primi a disputarsi in notturna, con l’ausilio dell’illuminazione artificiale. In questo articolo la classifica piloti e costruttori aggiornata gara dopo gara.

FORMULA E 2021, CLASSIFICA PILOTI PRIMA DEL ROUND 1 DI AD DIRIYAH

Pos Pilota Team Punti 1 Antonio Felix Da Costa DS Techeetah 0 2 Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Formula E 0 3 Jean-Eric Vergne DS Techeetah 0 4 Sebastien Buemi Nissan e.Dams 0 5 Oliver Rowland Nissan e.Dams 0 6 Lucas Di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler 0 7 Mitch Evans Jaguar Racing 0 8 André Lotterer Tag Heuer Porsche Formula E 0 9 Maximilian Gunther Bmw i Andretti Motorsport 0 10 Sam Bird Jaguar Racing 0 11 Nyck De Vries Mercedes-Benz EQ Formula E 0 12 Robin Frijns Envision Virgin Racing 0 13 Alexander Sims Mahindra Racing 0 14 Edoardo Mortara ROKiT Venturi Racing 0 15 René Rast Audi Sport Abt Schaeffler 0 16 Alexander Lynn Mahindra Racing 0 17 Pascal Wehrlein Tag Heuer Porsche Formula E 0 18 Oliver Turvey NIO 333 FE Team 0 19 Nico Muller Dragon/Penske Autosport 0 20 Tom Blomqvist NIO 333 FE Team 0 21 Sergio Sette Camara Dragon/Penske Autosport 0 22 Nick Cassidy Envision Virgin Racing 0 23 Jake Dennis Bmw i Andretti Motorsport 0 24 Norman Nato ROKiT Venturi Racing 0

FORMULA E 2021, CLASSIFICA TEAM PRIMA DEL ROUND 1 DI AD DIRIYAH