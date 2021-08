FINALE DI STAGIONE Archiviati gli stravolgimenti di classifica dell'ePrix di Londra, Nyck De Vries si presenta ai due appuntamenti conclusivi del mondiale 2021 di Formula E da leader della classifica. A Berlino si gioca la partita per il titolo, con una pattuglia super agguerrita di piloti che proveranno a mettere i bastoni tra le ruote del giovane pilota olandese e della Mercedes, che vanno all'assalto del primo titolo elettrico al secondo anno nella categoria: tra De Vries ed Evans, sono infatti ben 8 i piloti racchiusi in 20 punti, tutti pronti a dare battaglia negli ePrix che chiudono la contesa iridata. Di seguito tutti i dettagli della tappa berlinese del campionato full electric.

FORMULA E BERLINO 2021, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX BERLINO 2021, CIRCUITO

Dopo quanto accaduto nel 2020, si può dire che il circuito disegnato all'interno dell'ex aeroporto di Berlino-Tempelhof è praticamente la casa della Formula E. L'oggi parco cittadino della capitale tedesca ha infatti ospitato ben sei gare nella passata stagione su tre layout differenti, in modo da permettere alla categoria di arrivare a un numero accettabile di appuntamenti e terminare correttamente un anno fortemente condizionato dalla pandemia da Covid-19. Nella stagione 2021, torniamo a vedere l'apprezzato layout classico della pista berlinese, in grado sempre di regalare ePrix ricchi di sorpassi, spettacolari e combattuti dal primo all'ultimo giro. 2.355 metri con 10 curve e una novità assoluta per il mondiale elettrico: per la prima volta nel corso di un double header iridato, i piloti saranno chiamati ad affrontare un cambio di layout tra gara-1 e gara-2. Se, infatti, nel primo appuntamento, quello di sabato 14 agosto, si userà il disegno classico della pista berlinese (già scelto per i primi due ePrix di Berlino 2020), nella tappa di domenica le monoposto gireranno in senso di marcia inverso (come negli ePrix 3 e 4 del finale della scorsa stagione). Un ulteriore fonte di potenziale stravolgimento delle carte in tavolta che dovrebbe tenere i giochi per il titolo aperti fino all'ultima curva del campionato.

EPRIX BERLINO 2021, STATISTICHE

Sono sostanzialmente due i grandi specialisti della Formula E a Berlino, unici in grado di imporsi in ben due occasioni: il primo a concedere il bis è stato Sebastien Buemi, vittorioso nel 2016 e in gara-2 nel 2017, seguito nel 2020 dal campione in carica Antonio Felix Da Costa, vincitore delle prime due (delle sei programmate per chiudere la stagione stoppata dal Covid-19) manche sul circuito tradizionale dell'Aeroporto di Tempelhof. Tra i team, l'ePrix tedesco è feudo di Ds Techeetah, vincitrice di ben tre edizioni (tutte nel 2020 con il citato Da Costa e con Jean-Eric Vergne). A quota 2 troviamo invece Audi, in grado di battere la concorrenza nel 2018 con Daniel Abt e nel 2019 con Lucas Di Grassi, e Renault e.Dams, che poi ha conquistato anche gara-5 della scorsa stagione come Nissan con Oliver Rowland. Una vittoria anche per Jerome D'Ambrosio (Dragon Racing nel 2015), Felix Rosenqvist (Mahindra nel 2017), Maximilian Gunther (Bmw nel 2020) e Stoffel Vandoorne (Mercedes 2020).

EPRIX BERLINO 2021, ORARI TV

Orari tipicamente europei per la Formula E a Berlino, con le prime prove libere che - analogamente a quanto già visto a Londra, andranno in scena nella giornata di venerdì. Per quanto concerne le due gare, i promemoria sui vostri smartphone vanno impostati per le 14.00 di sabato 14 e per le 15.30 di domenica 15 agosto. Visto il cambio di layout, da annotare anche che nel secondo dei due ePrix berlinesi, ci saranno due sessioni di libere per consentire ai piloti di prendere le misure con l'inversione del senso di marcia. Di seguito tutti gli orari dettagliati delle sessioni del weekend di Berlino.

Prove Libere 1 – Venerdì 13 agosto ore 17.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 14 agosto ore 08.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 14 agosto ore 10.00: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 1 – Sabato 14 agosto ore 10.37: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 1 – Sabato 14 agosto ore 14.03: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

Prove libere 3 – Domenica 15 agosto ore 08.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove libere 4 – Domenica 15 agosto ore 09.30: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 15 agosto ore 11.30: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 2 – Domenica 15 agosto ore 12.07: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 2 – Domenica 15 agosto ore 15.33: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

EPRIX BERLINO 2021, METEO

Dopo una stagione decisamente disgraziata dal punto di vista meteorologico, la Formula E finalmente si regala un ultimo weekend di bel tempo, anche se con temperature non proprio da bollino rosso ferragostano. Entrambe le gare dovrebbero essere infatti asciutte, con temperature che tenderanno però a crollare soprattutto nella giornata di domenica, l'unica in cui potrebbe presentarsi il rischio (comunque basso) di pioggia. Ecco il dettaglio del meteo previsto per il doppio ePrix a Berlino.

Venerdì 13 agosto – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 15-29°C.

Sabato 14 agosto – Sereno o poco nuvoloso, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 16-26°C.

Domenica 15 agosto – Coperto, 40% possibilità di precipitazioni, temperature 17-22°C.

FORMULA E 2021, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

