ROUND 10 E 11 La stagione di Formula E entra ufficialmente nel vivo con i due ePrix di New York, primi di una serie di sei gare che porteranno al gran finale ferragostano di Berlino. Le monoposto elettriche, dopo l’esordio sulla pista messicana di Puebla, tornano però su palcoscenici più tradizionali, con il tracciato cittadino che si snoda nella zona del porticciolo di Brooklyn che torna protagonista a due anni dall’ultima volta (l’edizione 2020 è saltata a causa della pandemia da Coronavirus). Ecco tutti i dettagli del fine settimana nella Grande Mela, il terz’ultimo della stagione 2021 della serie elettrica.

FORMULA E EPRIX NEW YORK 2021, TUTTE LE INFO UTILI

EPRIX NEW YORK 2021, CIRCUITO

Dopo Puebla, Monte Carlo, Valencia e il tracciato di Roma quasi completamente ridisegnato rispetto al passato, la Formula E finalmente torna su una pista che conosce bene. Il Brooklyn Street Circuit si snoda nella zona del porto del quartiere di Red Hook ed è tra i più apprezzati dai piloti che hanno imparato a conoscerlo già dal 2017 (con poche modifiche rispetto alla versione attuale). 2.32 i chilometri della pista di New York, con 14 curve, con il tornantino di curva-10 che continuerà a essere il punto di maggior interesse per sorpassi e sportellate, oltre che per l’attivazione dell’Attack Mode.

EPRIX NEW YORK 2021, STATISTICHE

Unico pilota a vantare ben due vittorie è Sam Bird, trionfatore in entrambe le gare dell’edizione 2017, con Virgin in grado di ripetersi anche in gara-2 nel 2019 con Robin Frijns portando a quota tre le vittorie, un record tra i costruttori. Nel 2018 a imporsi sono stati Lucas Di Grassi e Jean-Eric Vergne, mentre nella terza e ultima edizione disputata il successo di gara-1 è andata a Sebastien Buemi prima del già citato Frijns nella manche conclusiva della stagione. Attenzione in ottica qualifica proprio allo svizzero di casa Nissan e.Dams, bravo a portarsi a casa ben tre pole position di fila (gara-1 e gara-2 2018, gara-1 2019).

EPRIX NEW YORK 2021, ORARI TV

Trasferta americana significa automaticamente orari serali per gli spettatori del Vecchio Continente. Per evitare la concomitanza con la finale dei campionati europei di calcio, orari molto diversi tra sabato (con la gara in programma alle 16.33 locali, le 22.33 in Italia) e domenica (via alle 19.33 italiane). Di seguito tutti gli orari dettagliati delle sessioni del weekend di New York.

Prove Libere 1 – Sabato 10 luglio ore 14.00: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 10 luglio ore 16.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 1 – Sabato 10 luglio ore 18.30: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 1 – Sabato 10 luglio ore 19.07: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 1 – Sabato 10 luglio ore 22.33: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

Prove libere 3 – Domenica 11 luglio ore 13.15: Facebook, YouTube, app iOS/Android, sito Formula E e Sportmediaset.it.

Qualifica 2 – Domenica 11 luglio ore 15.30: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Superpole 2 – Domenica 11 luglio ore 16.07: Sportmediaset.it e Sky Sport Action.

Gara 2 – Domenica 11 luglio ore 19.33: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 e Sky Sport Uno e Collection.

EPRIX NEW YORK 2021, METEO

L’estate proprio sembra non volerne sapere di arrivare sulla Formula E. Prosegue anche nell’ePrix di New York il trend di pioggia e temperature fresche già visto in quasi tutte le gare di questa stagione 2021, ad eccezione di Ad Diriyah e Monte Carlo. Ecco il dettaglio del meteo previsto per il doppio ePrix a Brooklyn.

Venerdì 9 luglio – Nubi sparse con pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 14-22°C.

Sabato 10 luglio – Nubi sparse con pioggia debole, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 13-22°C.

Domenica 20 giugno – Poco nuvoloso e schiarite, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 12-21°C.

FORMULA E 2021, CALENDARIO E CLASSIFICHE

Qui la classifica piloti e team del campionato Fia Formula E 2021 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 7 della storia della categoria elettrica.

Domenica 11 luglio, ore 19.33

Domenica 11 luglio, ore 16.07

Domenica 11 luglio, ore 15.30

Domenica 11 luglio, ore 13.15

Sabato 10 luglio, ore 22.33

Sabato 10 luglio, ore 19.07

Sabato 10 luglio, ore 18.30

Sabato 10 luglio, ore 16.15

Sabato 10 luglio, ore 14.00