TRIONFA GUNTHER Dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, quella in cui sarebbe dovuto essere il capitano indiscusso del team Bmw, Maximilian Gunther ritorna finalmente al successo. Il giovane tedesco, al suo terzo anno nella categoria elettrica, centra infatti la vittoria numero 3 in carriera nel primo dei due ePrix di New York City approfittando della dura bagarre davanti a sé che ha visti coinvolti il poleman Nick Cassidy e il due volte campione Jean-Eric Vergne.

MOMENTO DECISIVO A meno di dieci minuti dalla fine, proprio il francese di casa Ds Techeetah ha rotto gli indugi sul neozelandese della Envision Virgin Racing arrivando a contatto proprio nell’angusto tornantino di curva-10. A beffare i due litiganti è stato Gunther, che ha preso il primo posto riuscendo a difenderlo autorevolmente fino alla bandiera a scacchi. Ad accompagnarlo sul podio, Vergne e Lucas Di Grassi, mentre il poleman Cassidy, crollato sul finale, deve invece accontentarsi solo del quarto posto ai piedi di un podio sfumato come in altre occasioni quest’anno.

MORTARA A ZERO Non buone notizie per il leader del campionato, l’italo-svizzero Edoardo Mortara, che è partito dal fondo e pur rendendosi protagonista di una bella rimonta, si è fermato al quattordicesimo posto senza riuscire a prendere punti. Meglio è andata al primo degli inseguitori, Robin Frijns, che invece chiude quinto e si affianca al pilota di casa Venturi al vertice della classifica a cinque gare dalla fine del mondiale. A punti anche Sebastien Buemi, André Lotterer, Sam Bird e René Rast. Solo dodicesimo, invece, il campione in carica Antonio Felix Da Costa. La Formula E torna in pista domenica 11 luglio alle 19.33 per il secondo dei due ePrix di New York.