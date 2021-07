STAGIONE 8 È stato svelato quest'oggi il calendario provvisorio dell'ottava stagione della Formula E, un campionato che sta diventando sempre più globale come confermano le novità attese per il 2022. Le 16 gare in programma in 12 città diverse rappresentano un record per la categoria, che l'anno prossimo darà il benvenuto a metropoli di grande importanza come Città del Capo (sarà la prima gara FIA dopo il GP Sudafrica di F1 del 1993), Vancouver e Seul, la quale ospiterà il doppio round che chiuderà il campionato su un tracciato che includerà anche lo stadio Olimpico.

ROMA CONFERMATA Come detto, la Formula E diventa sempre più internazionale abbracciando nuove sedi di gara in Africa, Nordamerica e Asia, ma conferma anche alcune delle sue tappe tradizionali come Berlino - unica città sempre presente -, Londra e Roma. L'e-prix nella capitale sarà la prima gara in Europa e sarà il quinto evento in programma, sempre nel mese di aprile. Rientrerà invece nel 2023 Parigi e diventerà un appuntamento biennale. Il quarto appuntamento europeo è invece il confermato Monaco E-Prix, reduce dall'ottima esperienza dello scorso mese di maggio (foto copertina).

IL PASSO D'ADDIO DELLA GEN2 Il 2022 sarà anche l'ultimo anno per l'attuale monoposto Gen2, la quale verrà poi sostituita dalla Gen3. Un'ultimo ballo decisamente importante per questa vettura, come ha sottolineato Alberto Longo, vice Ceo della Formula E: ''Nella breve storia della Formula E, abbiamo sempre cercato di far crescere il campionato e aumentare la nostra portata globale. La prossima stagione è destinata a diventare un altro punto di riferimento per la serie, con un numero record di gare e nuove incredibili città che rafforzeranno la Formula E e il nostro movimento 100% elettrico. Correre in Sudafrica, a Vancouver e a Seoul rappresenta un risultato importantissimo per la serie, come anche il traguardo di aggiungere il Monaco E-Prix al calendario su base annuale. La nostra ultima stagione con l'auto Gen2 promette di essere una delle più emozionanti di sempre, per porre le basi della nuova era Gen3 nella Stagione 9''.