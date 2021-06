TRIONFA EDO Dopo la vittoria agli Europei di calcio, l’Italia può ancora festeggiare in una domenica iniziata decisamente male con le due Ferrari fuori dai punti nel Gp di Francia di Formula 1. A trionfare nel secondo dei due ePrix di Puebla è infatti la piccola Venturi Racing di Edoardo Mortara, pilota italo-svizzero partito dalla terza casella ma bravissimo a gestire batterie e strategia nell’utilizzo degli extra boost. In una gara decisamente lineare e con pochi stravolgimenti, Edo ha preso la prima posizione già nei primi giri, approfittando della scelta del poleman Oliver Rowland e di Pascal Wehrlein di allungare subito verso l’Attack Zone, prendendo poi il largo proprio grazie alla lotta per il secondo posto tra i due piloti che erano partiti appaiati in prima fila.

RESISTENZA FINALE Liberatosi della pratica Rowland, il dominatore della gara di ieri Wehrlein ha poi imposto un ritmo indiavolato ricucendo in breve sul leader Mortara. Il pilota nato a Ginevra aveva però nel frattempo gestito la batteria e a niente sono serviti i (timidi) tentativi del tedesco di farsi vedere negli specchietti, con la piccola Venturi spinta dal powertrain Mercedes passata per prima sotto la bandiera a scacchi davanti alla Porsche che dunque manca ancora l’appuntamento con il primo successo nella serie elettrica. Terza posizione per Nick Cassidy, bravissimo negli ultimi giri a sbarazzarsi di Rowland, infine quarto davanti alla Bmw di Jake Dennis e alla Mahindra di Alexander Lynn.

GLI ALTRI Chiudono la top-10 Maximilian Gunther, Jean-Eric Vergne (autore di un testacoda che gli ha fatto perdere un paio di posizioni nei minuti finali), Mitch Evans e l’ottimo René Rast, bravissimo a rimontare fino alla zona punti dall’ultima casella in griglia. Mentre Mortara si installa al comando della classifica generale, grande delusione per i due ex leader: Robin Frijns è solo undicesimo davanti a Bird e Vandoorne, mentre il campione in carica, Antonio Felix Da Costa è addirittura costretto al ritiro dopo un rovinoso contatto con le barriere nei minuti finali. Male è andata anche a Lucas Di Grassi: il vincitore di Gara-1 è infatti arrivato diciottesimo ed è anche stato penalizzato per aver messo fuori dai giochi la Mercedes di Nyck De Vries nella prima parte di corsa. La Formula E torna adesso in pista nel weekend del 10 e 11 luglio, con il ritorno sul tracciato cittadino di Brooklyn a New York City.