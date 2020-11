SI RICOMINCIA Quasi quattro mesi dopo il gran finale di Berlino, che ha incoronato campioni Formula E Antonio Felix Da Costa e il suo team, Ds Techeetah, la serie elettrica è pronta a ripartire. La cornice è, come al solito, quella del circuito Ricardo Tormo di Valencia, che ormai da abitudine ospita il primo atto ufficiale di ogni nuova stagione. La season 7, la prima a ricevere l’incoronazione di “campionato del mondo” dalla Fia, riparte proprio dal tracciato iberico con cinque sessioni di test collettivi, fondamentali per i piloti per ritrovare confidenza con le monoposto ma anche per i team che devono assicurarsi di essere già pronti per il debutto ufficiale di Santiago del Cile, in programma nel weekend del 16 e 17 gennaio 2021.

IL CIRCUITO La pista, storicamente sede di una delle tappe decisive della stagione MotoGP, è uno dei pochi circuiti permanenti dove la Formula E fa tappa. Il layout è però opportunamente modificato per le esigenze delle monoposto elettriche, con alcune varianti rispetto alla versione dedicata alle moto e con una chicane a spezzare in due il lungo rettilineo di partenza. Una scelta criticata dai fan, che però si è rivelata necessaria per simulare al meglio le insidie delle piste cittadine, ma anche per permettere ai piloti di prendere confidenza con i repentini cambi di direzione, con le staccate e con le procedure di ricarica delle batterie. In questa stagione, stanti anche le difficoltà economiche e logistiche causate dalla pandemia da Covid-19, l’organizzazione ha però eliminato i muretti preferendo invece l’inserimento di innocui sensori che, in caso di errore del pilota, porteranno alla cancellazione del giro senza danneggiare le auto.

IL PROGRAMMA Come specificato in precedenza, sono previste cinque differenti sessioni di test ripartite in tre giorni di attività in pista. Si parte sabato 28 novembre con la prima sessione, in programma dalle 9.00 alle 12.00 del mattino, seguita da un’altra sessione dalle 14.00 alle 17.00. Lo stesso copione si ripeterà anche per le sessioni 3 e 4 di test, in programma nella giornata di domenica 29. Dopo un giorno di riposo, dedicato alle attività dei media e alla messa a punto delle monoposto, si torna in pista martedì 1 dicembre con un’unica sessione di prove in programma dalle 9.00 alle 15.00. Le sessioni non saranno trasmesse in tv, ma è possibile seguire su internet la diretta con il monitor dei tempi. Di seguito, invece, tutti i risultati di tutte le sessioni di test della categoria elettrica a Valencia, aggiornate dopo ogni bandiera a scacchi.

