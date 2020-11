SI RIPARTE! La stagione di Formula E è ripartita stamattina, con la prima giornata di test in chiave 2021. Sul circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) i 24 protagonisti del campionato elettrico sono stati impegnati per tre ore, dalle 9 alle 12, durante le quali hanno girato incessantemente nonostante l'asfalto leggermente bagnato dalla pioggia, al fine di riprendere confidenza con i loro bolidi elettrici. Il più veloce di tutti è stato Edoardo Mortara, pilota italo-svizzero del team Mercedes che ha chiuso in 1:18.148, mentre ad appena 31 millesimi dal miglior tempo si è fermato il portoghese Felix Da Costa, campione in carica della serie, che corre per il team DS E-Tense.

TOP TEN Gruppo compatto alle spalle dei primi due con la terza piazza appannaggio del britannico Oliver Turvey (NIO) a 177 millesimi. poi - nel decimo successivo - ci sono Alexander Sims (Mahindra), Sergio Sette Camara (Mahindra), e le tre Audi E-Tron in fila dalla sesta alla ottava posizione con Nick Cassidy, René Rast e Robin Frijns. Chiudono la top ten Jake Dennis (BMW) e Sam Bird (Jaguar). Per trovare l'altra DS E-Tense, quella del francese Jean Eric Vergne, dobbiamo scendere fino alla 19° posizione. Si torna in pista dalle 14 alle 17 per la seconda sessione di oggi, il programma completo lo trovate a questo link.

RISULTATI TEST VALENCIA FORMULA E - 28 NOVEMBRE, PRIMA SESSIONE