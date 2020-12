QUINTA SESSIONE Il brevissimo precampionato della Formula E si è chiuso oggi con altre sei ore di test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia-Cheste. Il più veloce di giornata – ma il suo è anche il tempo complessivamente più rapido di tutte e cinque le sessioni andate in scena in questi giorni – è stato Maximilian Gunther, che ha così bissato la miglior prestazione ottenuta da debuttante nella passata stagione. Il tedesco di casa Bmw ha fermato il cronometro sull’1:11.760, abbassando di circa due decimi il precedente miglior tempo segnato domenica pomeriggio dalla Mahindra di Alexander Lynn.

SORPRESA DRAGON Alle spalle della Bmw iFE.20 di Gunther abbiamo due grandi sorprese. Staccato di soli 36 millesimi dal leader c’è Sergio Sette Camara, che porta la cenerentola Dragon Penske in posizioni cui non eravamo certo abituati. Il giovane pilota brasiliano di scuola Red Bull è seguito in terza posizione dal compagno di team Nico Muller, staccato di soli 50 millesimi da Gunther. Quarta piazza per il campione in carica Antonio Felix Da Costa, che chiude i test in 1:11.815, seguito da Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Oliver Rowland, Jean-Eric Vergne, Oliver Turvey e Norma Nato. Per la Formula E è adesso il tempo di fare i bagagli e prepararsi per il via della stagione, previsto nel weekend del 16 e 17 gennaio 2021 sul circuito cittadino di Santiago del Cile.

FORMULA E 2021, TEST VALENCIA: RISULTATI DAY-3

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:11.760 - 80 2 Sérgio SETTE CÂMARA DRAGON PENSKE AUTOSPORT 1:11.796 +0.036 55 3 Nico MÜLLER DRAGON PENSKE AUTOSPORT 1:11.810 +0.050 72 4 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:11.815 +0.055 81 5 Mitch EVANS Jaguar Racing 1:11.880 +0.120 76 6 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:11.908 +0.148 68 7 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:11.943 +0.183 61 8 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:11.978 +0.218 78 9 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:11.996 +0.236 92 10 Norman NATO ROKiT Venturi Racing 1:12.002 +0.242 84 11 Jake DENNIS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:12.047 +0.287 76 12 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:12.066 +0.306 69 13 Nick CASSIDY Envision Virgin Racing 1:12.099 +0.339 81 14 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:12.134 +0.374 55 15 Alexander SIMS MAHINDRA RACING 1:12.163 +0.403 89 16 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:12.180 +0.420 91 17 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:12.205 +0.445 84 18 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:12.219 +0.459 78 19 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:12.244 +0.484 73 20 René RAST Audi Sport ABT Schaeffler Formula E 1:12.245 +0.485 98 21 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:12.279 +0.519 76 22 Tom BLOMQVIST NIO 333 FE Team 1:12.308 +0.548 88 23 Sam BIRD Jaguar Racing 1:12.339 +0.579 55 24 Lucas DI GRASSI Audi Sport ABT Schaeffler Formula E 1:12.521 +0.761 68

Qui tutti i risultati e le classifiche dei test di Valencia