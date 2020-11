QUARTA SESSIONE Proseguono senza sosta i test precampionato della Formula E a Valencia. La sessione pomeridiana del Day-2 di prove libere collettive sul tracciato Ricardo Tormo di Cheste è infatti stata principalmente dedicata alla simulazione gara, con i team e i piloti impegnati nel provare i setup e la gestione software e batterie in condizioni gara. Il meteo favorevole non ha però impedito anche il miglioramento dei tempi visti in mattinata, con Alexander Lynn che ha portato la Mahindra M7Electro al vertice della classifica abbassando per 7 millesimi il miglior crono registrato in mattinata dal campione in carica, Antonio Felix Da Costa.

BENE LE BMW Già al secondo posto nella terza sessione, Maximilian Gunther si conferma un vero e proprio specialista del tracciato di Cheste, portando la sua nuova Bmw iFE.21 ancora una volta in “prima fila” virtuale, con 2 decimi di gap dal leader Lynn. Terzo tempo per il compagno di squadra e debuttante nella categoria elettrica, Jake Dennis, seguito in top-5 dalla Jaguar di Sam Bird e dalla Venturi di Edoardo Mortara. Chiudono la top-10, Sergio Sette Camara, Oliver Rowland, Nico Muller, André Lotterer e Norman Nato. La Formula E osserverà adesso un giorno di riposo dedicato alle attività media e alla foto di rito, con le auto di nuovo in pista in un'unica sessione martedì dalle 9.00 alle 15.00.

FORMULA E 2021, TEST VALENCIA: RISULTATI DAY-2 POMERIGGIO

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:11.941 - 43 2 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:12.149 +0.208 51 3 Jake DENNIS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:12.306 +0.365 44 4 Sam BIRD Jaguar Racing 1:12.315 +0.374 46 5 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:12.323 +0.382 39 6 Sérgio SETTE CÂMARA DRAGON PENSKE AUTOSPORT 1:12.340 +0.399 43 7 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:12.350 +0.409 39 8 Nico MÜLLER DRAGON PENSKE AUTOSPORT 1:12.379 +0.438 47 9 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:12.446 +0.505 49 10 Norman NATO ROKiT Venturi Racing 1:12.462 +0.521 42 11 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:12.528 +0.587 49 12 Tom BLOMQVIST NIO 333 FE Team 1:12.564 +0.623 50 13 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:12.632 +0.691 51 14 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:12.704 +0.763 42 15 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:12.751 +0.810 46 16 Alexander SIMS MAHINDRA RACING 1:12.775 +0.834 37 17 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:13.201 +1.260 51 18 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:14.990 +3.049 53 19 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:15.260 +3.319 21 20 Mitch EVANS Jaguar Racing 1:15.504 +3.563 40 21 René RAST Audi Sport ABT Schaeffler Formula E 1:15.825 +3.884 21 22 Lucas DI GRASSI Audi Sport ABT Schaeffler Formula E 1:16.157 +4.216 21 23 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:16.513 +4.572 53 24 Nick CASSIDY Envision Virgin Racing 1:16.751 +4.810 13

Qui tutti i risultati e le classifiche dei test di Valencia