SECONDA SESSIONE Dopo una mattinata condizionata dalla pista ancora un po’ bagnata per qualche scroscio di pioggia, la seconda sessione di test precampionato della stagione 2020-2021 di Formula E si è svolta in condizioni di asfalto ormai totalmente asciutto. Il miglior tempo è stato siglato da uno dei big della categoria, il tedesco André Lotterer che ha messo davanti a tutti la sua nuova Porsche 99X Electric con il tempo di 1:12.519.

BENE DS Sarà forse perché si tratta del team che deve imparare meno rispetto agli avversari, visto che oggi debutta un nuovo software applicato però alla monoposto campione in carica (il nuovo powertrain si vedrà invece in primavera), ma anche al pomeriggio si confermano molto veloci le due DS Techeetah. Il primo degli inseguitori di Lotterer è infatti l’ex compagno di squadra Jean-Eric Vergne, che paga solo 88 millesimi dal tedesco. Terza piazza per il campione in carica Antonio Felix Da Costa, che stamattina aveva staccato il secondo tempo alle spalle di Mortara (ventitreesimo al pomeriggio). Chiudono la top-10 Nick Cassidy, Alexander Sims, René Rast, Nico Muller, Jake Dennis e Robin Frijns.

FORMULA E 2021, TEST VALENCIA: RISULTATI DAY-1 POMERIGGIO