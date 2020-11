TERZA SESSIONE Dopo la pioggia che ha decisamente condizionato la prima giornata di attività a Valencia, la Formula E incontra fortunatamente una finestra di meteo stabile con cielo terso sopra il circuito Ricardo Tormo di Cheste. Le prime tre ore di questo Day-2 si sono chiuse con il miglior tempo di Antonio Felix Da Costa che, dopo il secondo e il terzo posto ottenuti nelle due sessioni di ieri adesso completa il podio personale prendendosi anche la “pole position” virtuale. Il campione in carica di casa DS Techeetah è stato infatti l’unico a scendere sotto il muro dell’1:12, chiudendo la mattinata con il crono di 1:11.948.

GRUPPO COMPATTO Come sempre accade in Formula E, i distacchi sono ovviamente minimi. Alle spalle di DAC troviamo la nuova Bmw di Maxi Gunther, che si mette a un decimo di gap, seguito dalla Nissan di Oliver Rowland e dall’altra DS Techeetah di Jean-Eric Vergne. Si confermano dunque ancora particolarmente competitive – o, probabilmente, più… pronte – le monoposto della passata stagione, che occupano tre delle prime quattro posizioni della classifica. Chiude la top-5 l’Audi del team Virgin Racing con Robin Frijns. Tutti i piloti sono racchiusi in meno di un secondo di gap dal leader, con la sola eccezione di Edoardo Mortara, ultimo a 1.052 da Da Costa. Nel pomeriggio – sessione in corso dalle 14.00 alle 17.00 – sarà prevista una simulazione gara che di sicuro ci aiuterà ad avere un quadro più chiaro della situazione.

FORMULA E 2021, TEST VALENCIA: RISULTATI DAY-2 MATTINA

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Antonio Félix DA COSTA DS TECHEETAH 1:11.948 - 47 2 Maximilian GÜNTHER BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:12.049 +0.101 44 3 Oliver ROWLAND Nissan e.dams 1:12.161 +0.213 34 4 Jean-Éric VERGNE DS TECHEETAH 1:12.184 +0.236 53 5 Robin FRIJNS Envision Virgin Racing 1:12.338 +0.390 47 6 Lucas DI GRASSI Audi Sport ABT Schaeffler Formula E 1:12.338 +0.390 43 7 Sébastien BUEMI Nissan e.dams 1:12.350 +0.402 34 8 Alexander LYNN MAHINDRA RACING 1:12.354 +0.406 54 9 Jake DENNIS BMW i ANDRETTI MOTORSPORT 1:12.358 +0.410 49 10 Stoffel VANDOORNE Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:12.376 +0.428 47 11 René RAST Audi Sport ABT Schaeffler Formula E 1:12.421 +0.473 49 12 André LOTTERER TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:12.422 +0.474 48 13 Alexander SIMS MAHINDRA RACING 1:12.432 +0.484 53 14 Nyck DE VRIES Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1:12.481 +0.533 44 15 Sam BIRD Jaguar Racing 1:12.498 +0.550 35 16 Nick CASSIDY Envision Virgin Racing 1:12.515 +0.567 45 17 Tom BLOMQVIST NIO 333 FE Team 1:12.521 +0.573 47 18 Oliver TURVEY NIO 333 FE Team 1:12.564 +0.616 46 19 Nico MÜLLER DRAGON PENSKE AUTOSPORT 1:12.566 +0.618 39 20 Pascal WEHRLEIN TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:12.634 +0.686 49 21 Sérgio SETTE CÂMARA DRAGON PENSKE AUTOSPORT 1:12.640 +0.692 36 22 Mitch EVANS Jaguar Racing 1:12.673 +0.725 42 23 Norman NATO ROKiT Venturi Racing 1:12.879 +0.931 55 24 Edoardo MORTARA ROKiT Venturi Racing 1:13.000 +1.052 54

