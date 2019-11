Autore:

La Redazione

SI RIPARTE Si alza il sipario sulla sesta stagione della Formula E. La categoria elettrica prende il via nel weekend dall’Arabia Saudita con l’ePrix di Ad Diriyah. Situata a pochissimi chilometri dalla capitale Riad, la storica cittadina saudita – nota al mondo per il distretto di Turayaf, sede originaria della dinastia saudita e oggi patrimonio mondiale dell’umanità Unesco – ospita le monoposto full electric per la seconda volta con un doppio appuntamento che assegnerà i primi punti del campionato.

CIRCUITO Il tracciato cittadino di Ad Diriyah è lungo 2.494 metri ed è sostanzialmente invariato rispetto a quello dove si è disputata, nel 2018, la prima edizione dell’ePrix di Riad. 21 le curve, un lungo rettilineo e un settore misto con numerose pieghe in successione dove è fondamentale trovare un buon ritmo per accarezzare i muretti di protezione. Rispetto all’anno scorso, da notare lo spostamento dell’Attack Zone, non più posizionata in uscita di curva-17 e dunque nei primi metri del lungo rettilineo di partenza, ma sulla traiettoria esterna che porta verso curva-19.

NUMERI Come detto, l’unico precedente dell’ePrix dell’Arabia Saudita è quello del 15 dicembre 2018. Un’edizione decisamente dominata da Antonio Felix Da Costa che, dopo aver ottenuto la pole position in qualifica, riuscì a portare la sua Bmw davanti alla Ds Techeetah dell'attuale compagno Jean-Eric Vergne e alla Mahindra di Jerome D’Ambrosio. Il record della pista fu invece segnato da André Lotterer in 1:12.591 nel corso del trentaduesimo e penultimo giro di gara.

ORARI TV E STREAMING Contrariamente a quanto accade di solito nel campionato Formula E, l’evento si snoda su due giornate: venerdì 22 novembre ci saranno due sessioni di prove libere in preparazione di qualifica e gara-1, mentre sabato 23 novembre avremo le prove libere 3 ad anticipare qualifica e gara-2. Già giovedì ci sarà però attività in pista con 15 minuti di shakedown. Ecco nel dettaglio tutti gli orari per seguire in tv e in streaming su internet tutte le sessioni dell’ePrix dell’Arabia Saudita:

Prove Libere 1 – Venerdì 22 novembre ore 5.00, pagina Facebook, YouTube, App e sito ufficiale Formula E;

Prove Libere 2 – Venerdì 22 novembre ore 7.00,pagina Facebook, YouTube, App e sito ufficiale Formula E;

Qualifica-1 – Venerdì 22 novembre ore 9.00, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Superpole-1 – Venerdì 22 novembre ore 9.45, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Gara-1 – Venerdì 22 novembre ore 13.03, Mediaset Canale 20 ed Eurosport 1;

Prove Libere 3 – Sabato 23 novembre ore 6.45, pagina Facebook, YouTube, App e sito ufficiale Formula E;

Qualifica-2 – Sabato 23 novembre ore 9.00, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Superpole-2 – Sabato 23 novembre ore 9.45, Sportmediaset.it ed Eurosport 1;

Gara-2 – Sabato 23 novembre ore 13.03, Mediaset Canale 20 ed Eurosport 1;

METEO Condizioni meteo decisamente insolite per l’Arabia Saudita, quelle attese a Riad nel weekend dell’ePrix inaugurale della stagione. Ecco le condizioni nel dettaglio:

Venerdì 22 novembre – Soleggiato, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 4-16°C;

Sabato 23 novembre – Nuvoloso, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 5-17°C.

