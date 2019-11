ULTIMA ARRIVATA Adesso si può davvero dire che è tutto proprio per la sesta stagione di Formula E, al via nel weekend del 22 e 23 novembre sul tracciato cittadino di Ad Diriyah, in Arabia Saudita. È infatti arrivata oggi anche la dodicesima e ultima monoposto a completare la griglia di 22 vetture che scenderanno in pista a partire dal prossimo fine settimana: oggi a Venezia davanti del Ceo di Geox, Mario Moretti Polegato, sono caduti infatti i veli dalla nuova Geox Dragon Racing di Brendon Hartley e Nico Muller.

BIANCO E NERO La livrea della Penske EV-4 in realtà non si discosta tantissimo da quella già ammirata nella scorsa stagione. Il motivo principale rimane infatti quello dell’alternanza del bianco e del nero, incrociati a formare un’ideale X nera su fondo bianco, ben visibile dalla visuale aerea. Non manca però qualche inserto rosso nella zona dei sidepod, dei cerchi e del cofano motore a confermare una connotazione decisamente corsaiola.

NUOVI PILOTI La nuova monoposto del team fondato da Jay Penske, figlio del mitico Roger icona delle corse statunitensi e neo proprietario della IndyCar, va a caccia del riscatto dopo aver chiuso la scorsa stagione nei bassifondi della classifica. Per farlo si affida a due nomi noti dell’automobilismo mondiale, ancorché debuttanti della categoria elettrica: l’ex Toro Rosso F1, Brendon Hartley, e lo svizzero ex terzo pilota Audi, Nico Muller. L’obiettivo? Quello di affidarsi al talento dei propri piloti per tornare ai livelli dei primi anni in Formula E quando, con Loic Duval e Jerome D’Ambrosio, la scuderia statunitense riuscì a chiudere al secondo e poi al quarto posto della classifica costruttori.