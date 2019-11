SESTA STAGIONE La season 6 della Formula E è ormai alle porte, con il primo spegnimento dei semafori previsto per il 22 e il 23 novembre dal circuito saudita ricavato tra le strade di Ad Diriyah. Se da un lato c’è grande attenzione su un debutto stagionale che vede l’esordio assoluto di due colossi come Porsche e Mercedes, per gli appassionati italiani è già il momento di pensare alla tappa di Roma, che nel 2018 e nel 2019 ha fatto registrare il sold out sugli spalti. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 4 aprile 2020, quando il quartiere dell’Eur si trasformerà ancora una volta in un circuito per sorpassi a zero emissioni...

BIGLIETTI IN VENDITA La notizia è che i biglietti per l’ePrix di Roma sono in vendita sulla piattaforma TicketOne. Il consiglio è quello di affrettarsi per evitare di arrivare al ridosso dell’evento sprovvisti dei tagliandi di accesso al perimetro. Tre le possibili combinazioni a seconda delle tribune scelte, che si dividono in Gold, Silver e Bronze. Conveniente anche l’acquisto anticipato, visto che al momento è possibile portarsi a casa il biglietto con un 20% di sconto, che resterà attivo fino alla mezzanotte del prossimo 3 dicembre.

PREZZI E SCONTI Si va dunque dai 79.20€ dei seggiolini “Oro”, per arrivare ai 29.10€ di quelli “Bronzo” passando per i 47.20€ degli “Argento”. Dal 4 dicembre i prezzi saliranno a 99, 59 e 39 euro rispettivamente per le tribune Gold, Silver e Bronze. Previsti in ogni caso anche cospicui sconti per studenti e ragazzi dai 3 ai 15 anni per le zone Silver e Bronze, mentre l’accesso ai bimbi fino a tre anni sarà totalmente gratuito.

BIGLIETTI PRATO A proposito di ingressi gratis, da tenere a mente che gli organizzatori – come accaduto anche nelle due precedenti edizioni – rilasceranno a ridosso dell’evento un quantitativo limitato di biglietti d’ingresso per la zona prato, gratuiti in quanto con visibilità limitata sulla pista ma con libera possibilità di girare nella fan zone. Le tribune attualmente in vendita sono la A1 posizionata davanti alla chicane che precede la partenza, e le B1, B2, D1 e D2. Oltre che sul sito, sarà possibile acquistare i tagliandi nei punti vendita fisici TicketOne.