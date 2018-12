Autore:

Simone Dellisanti

DI NUOVO NELLA CAPITALE Il Circuito dell'Eur è composto da 21 tornanti ed è il secondo circuito più lungo di tutto il campionato, secondo per lunghezza solo al tracciato cittadino di Marrakech. Le monoposto elettriche della Formula E si schiereranno sulla griglia di partenza in Via Cristoforo Colombo per poi dirigersi verso l'Obelisco di Marconi per passare, infine, presso alcuni luoghi simbolo dell’Eur: la Nuvola, il Palazzo dei Congressi, il Salone delle Fontane.

NEL 2018 L'E-Prix di Roma 2018 è stato il settimo appuntamento della quarta stagione del campionato di Formula E, destinato ai soli veicoli elettrici, nonché il primo a svolgersi in Italia. La gara è stata vinta da Sam Bird, su DS Virgin Racing, che ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale, dopo che Felix Rosenqvist aveva ottenuto la pole position.

LE DICHIARAZIONI Alejandro Agag, fondatore e CEO di Formula E, ha dichiarato: "Siamo felici di avere un E-Prix a Roma. L'anno scorso è stato un evento spettacolare che ha divertito tutti i cittadini romani oltre a creare un gran numero di vantaggi per la città, come la costruzione di moltissime torrette per ricaricare le auto ibride e elettriche".

