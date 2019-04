Autore:

Salvo Sardina

LA PRIMA DI EVANS È Mitch Evans il vincitore dell’ePrix di Roma 2019. Il pilota neozelandese, partito dalla seconda posizione in griglia, è riuscito a 15 minuti dalla fine a scavalcare il poleman André Lotterer. Così il pilota del team Panasonic Jaguar Racing è riuscito a vincere la prima gara della carriera, soffiando all’esperto pilota tedesco il sogno di raggiungere finalmente il tanto agognato successo. Bravissimo il ventiquattrenne di Auckland a sferrare l’attacco decisivo nell’ultima chicane a 15 minuti dalla fine, con Lotterer costretto ad alzare il piede per evitare le barriere.

PARTENZA COI BOTTI E dire che l’ePrix di Roma sembrava essersi ormai indirizzato verso il pilota del team Ds Techeetah, il quale era partito bene dalla pole position evitando i fuochi d’artificio delle battute iniziali. In avvio è stato pessimo lo spunto di José Maria Lopez, lungo in curva-1 con l’asfalto ancora bagnato e infine contro le barriere a creare un ingorgo nel corso del secondo giro di gara. Costretta a esporre la bandiera rossa, la Direzione gara ha poi sospeso la corsa per quasi un’ora in modo da permettere ai marshal di riparare le protezioni.

A red flag on lap one after a multi-car traffic jam 🚩 pic.twitter.com/oL8bSQdjwU — ABB Formula E (@FIAFormulaE) 13 aprile 2019

SCINTILLE IN RIPARTENZA Dopo la lunga interruzione a salire in cattedra sono stati proprio André Lotterer e Mitch Evans, tallonati da Stoffel Vandoorne. Impossibile per tutti gli altri tenere il ritmo indiavolato dei primi tre della classifica, che hanno praticamente monopolizzato l’attenzione delle telecamere lasciando passare in secondo piano la lotta per le posizioni di rincalzo. Mentre il belga Vandoorne si staccava dal duo di testa, la tensione è rimasta altissima praticamente fin sotto alla bandiera a scacchi: una volta subito il sorpasso, Lotterer non ha infatti lasciato nulla di intentato per riprendersi la vetta, incontrando però sempre le ottime difese di Evans. Per il neozelandese così come per la Jaguar si tratta della prima vittoria in Formula E.

GLI ALTRI Quarta posizione per Robin Frijns, bravo a scavalcare un Sebastien Buemi che forse ha pensato più che altro al fatto che tutti i principali pretendenti al titolo si trovavano alle sue spalle. Lo svizzero è seguito dal compagno di team Nissan e.Dams, Oliver Rowland e da Lucas Di Grassi. Il brasiliano di casa Audi, protagonista di un paio di sorpassi spettacolari, è praticamente il primo dei piloti di alta classifica, seguito a ruota dal nuovo leader della classifica Jerome D’Ambrosio, da Antonio Felix Da Costa e Pascal Wehrlein. Non finisce bene la giornata di Jean-Eric Vergne, settimo al traguardo ma penalizzato con un drive through per aver effettuato un sorpasso in regime di full course yellow. Il francese campione in carica ha dunque chiuso al quattordicesimo posto. Ritiro per Daniel Abt, Maximilian Gunther, Felipe Massa, Edoardo Mortara e Gary Paffett.

Ordine d'arrivo Roma ePrix