Autore:

Salvo Sardina

KIMONO ELETTRICO 40 esperti di design e un chiarissimo riferimento alla tradizione giapponese. Così Nissan si prepara alla sesta stagione della Formula E, la più ricca di contenuti e di sfide per team e piloti. Un taglio netto con il passato: se la livrea dell’anno scorso, caratterizzata dal grigio e nero che forse avrebbe cozzato con le soluzioni cromatiche della new entry Mercedes, per il 2019-2020 la colorazione della Nissan presenta motivi che richiamano il kimono, classico indumento nipponico simbolo di longevità e fortuna.

BIANCO NERO E ROSSO E.Dams scenderà dunque in pista con il nero, il bianco e rosso, disposti in maniera asimmetrica e decisamente originale rispetto alle altre livree del campionato. “L’inizio della nostra seconda stagione in Formula E è sempre più imminente e il team di progettazione Nissan ha proposto una nuova caratterizzazione estetica, che celebra le componenti chiave del nostro DNA, la tradizione giapponese e l’innovazione tecnologica”, ha spiegato Alfonso Albaisa, Senior Vice President for Global Design di Nissan. “I colori iconici di Nissan racing, rosso, nero e bianco, sono stati stratificati in diagonale, richiamando il kimono e donando alla vettura un distintivo effetto dinamico”.

SEB E OLLY “Lo scorso anno siamo stati molto felici di classificarci secondi come team” – ha spiegato Sebastien Buemi, anche nel 2020 il capitano del team con cui corre ormai dal 2014 (prima sotto le insegne dell’alleato di Nissan, Renault) – “ma quest’anno l’obiettivo è lottare per il titolo”. Grande soddisfazione anche da parte di Oliver Rowland, che potrà vivere una stagione senza le classiche incertezze dei rookie: “Sono molto grato a Nissan per aver investito su di me l’anno scorso, nonostante fossi un esordiente con un inizio un po’ tardivo. Per fortuna, è andata bene per tutti e non vedo l’ora di tornare al volante, per raggiungere risultati ancora migliori”.