SI RIPARTE Dopo quasi tre mesi di pausa, la Formula E riaccende i propri motori elettrici e si appresta a vivere il prologo della stagione 2019-2020, che partirà ufficialmente il 22 e 23 novembre con la doppia manche di Ad Diriyah. Le monoposto full electric scendono però in pista già dal 15 ottobre per tre sessioni di test precampionato, che ci consentiranno di farci una prima idea sui rapporti di forza in pista.

RICARDO TORMO Il circuito scelto per le sei sessioni da tre ore di test precampionato è, analogamente a quanto accaduto già la scorsa stagione, il Ricardo Tormo di Valencia. Una pista permanente e dunque atipica rispetto alle altre inserite in calendario, ma di sicuro anche un buon banco di prova per carpire le prime indicazioni in vista della sesta stagione della serie elettrica.

ATTESE E NOVITÀ Ds Techeetah si è addirittura rinforzata affiancando Antonio Felix Da Costa al bicampione in carica Jean-Eric Vergne. Ma anche sul piano tecnico la scuderia franco-cinese si confermerà quella da battere? Occhi puntati poi su Mercedes e Porsche, al loro debutto assoluto nella categoria con line-up di piloti di tutto rispetto, oltre che sulle “certezze” Lucas Di Grassi e Daniel Abt che per il sesto anno consecutivo difenderanno i colori di casa Audi. Impossibile dimenticare poi possibili outsider come il team Venturi di Felipe Massa e dell’italo-svizzero Edoardo Mortara, Jaguar, Virgin Racing e Bmw, che ha sostituito il talento portoghese con il giovane Maximilian Gunther. Insomma, tanta carne al fuoco per tre giornate da massima… tensione.

IL PROGRAMMA DEI TEST I test precampionato della Formula E a Valencia si terranno nelle giornate di martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre. Tutte e tre le sessioni saranno divise in due turni da tre ore ciascuno, con la pista “impegnata” dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Giovedì 17 ci sarà invece la “sosta tecnica” utilizzata anche per alcune attività con i media accreditati. MotorBox è presente a Valencia con l’inviato Salvo Sardina. Di seguito tutti i risultati di ogni sessione.

