Autore:

Salvo Sardina

DOVE ERAVAMO RIMASTI? La Formula E riparte dai test di Valencia. La sesta stagione ricomincia praticamente nello stesso modo in cui era cominciata la precedente, con una Bmw a comandare la classifica generale. Il più veloce nelle prime tre ore di prove collettive sul circuito Ricardo Tormo è stato infatti Maximilian Gunther, nuovo pilota della casa dell’Elica dopo l’addio di Antonio Felix Da Costa. Il ventiduenne tedesco inizia dunque decisamente con il piede giusto la sua nuova avventura da pilota ufficiale di Monaco di Baviera, grazie al crono di 1:15.926 segnato proprio sotto la bandiera a scacchi.

DS DAVANTI Gunther ha di fatto beffato proprio il suo predecessore in Bmw, Da Costa, che fino all’ultimo secondo si trovava davanti a tutti con il crono di 1:16.032. Terza posizione per il suo compagno in Ds Techeetah, il campione in carica Jean-Eric Vergne, che ha chiuso a 130 millesimi dal nuovo compagno di squadra, a riprova di quanto il team franco-cinese si candidi sin da subito al ruolo di scuderia da battere. Seguono le due Nissan e.Dams – la cui nuova livrea deve ancora essere ufficialmente svelata – dei confermati Oliver Rowland e Sebastien Buemi.

TRE INTERRUZIONI Ben tre sono state le bandiere rosse che hanno condizionato queste prime tre ore del campionato di Formula E 2019-2020. La prima è stata causata dopo circa mezz’ora dalla Jaguar Racing del rookie James Calado, autore di un contatto con le barriere nella chicane "artificiale" posizionata prima di curva-1. Problemi tecnici, invece, per la Mercedes di Nyck De Vries poco prima del giro di boa della mattinata. A mezz’ora dalla bandiera a scacchi è stata invece la Porsche di Neel Jani a fermarsi tra le curve del circuito valenciano. Dopo la pausa pranzo, utile ai team anche per i necessari aggiustamenti di setup, le macchine torneranno in pista a partire dalle 14.00 per la sessione pomeridiana di questo day-1.

Formula E 2019-2020 test Valencia, risultati day-1 mattina: