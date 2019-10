Autore:

Salvo Sardina

BMW UBER ALLES La sesta e ultima sessione Valencia si chiude con il miglior tempo assoluto di Maximilian Gunther, una delle grandi sorprese di questa tre giorni di test precampionato della Formula E. Il tedesco di casa Bmw ha siglato il giro record del Ricardo Tormo in 1:15.087, prima di terminare la tre giorni di test contro il muro in uscita dalla solita chicane di curva-1. Un incidente, quello del ventiduenne, che ha costretto la Direzione gara a chiudere anticipatamente la sessione, nonostante l’iniziale scelta di aggiungere 15 minuti per recuperare il tempo perso in precedenza. Nissan e.Dams si aggiudica con Sebastien Buemi invece la simulazione ePrix.

COME UN ANNO FA I test precampionato della Formula E dunque si sono aperti e chiusi proprio nel segno della Bmw, che aveva ottenuto il miglior crono con Gunther anche nella mattina del Day-1. A proposito di record della pista, lo scorso anno era stata sempre la casa dell’Elica a impressionare nelle prove collettive, con il miglior tempo assoluto da parte di Antonio Felix Da Costa. Alla vigilia del campionato 2020 è stato proprio il suo successore a prendersi la miglior prestazione, girando quasi due secondi più rapido grazie soprattutto alla diversa configurazione della chicane sul rettilineo, quest’anno percorsa a velocità nettamente più elevate.

TANTE INTERRUZIONI Proprio la esse artificiale posizionata dopo il traguardo è stata ancora una volta teatro di numerosi incidenti. Se stamattina era stato Sims a incappare nel trappolone, nel pomeriggio è toccato al leader Gunther rendersi protagonista dell’ultima delle quattro bandiere rosse della sessione, precedentemente interrotta per gli analoghi contatti con le barriere della Mercedes di Stoffel Vandoorne e della Dragon Racing di Nico Muller. La prima sospensione ufficiale del pomeriggio è stata invece causata da Brendon Hartley, finito in ghiaia in curva-7 evitando però il contatto con le protezioni.

NISSAN VINCE LA “GARA” Così come mercoledì pomeriggio, anche oggi non è mancata la simulazione dell’ePrix: trenta i giri percorsi dalle monoposto, con Sebastien Buemi primo a tagliare il traguardo seguito a ruota da André Lotterer e Edoardo Mortara. La gara è stata caratterizzata da un’iniziale gruppetto di vertice in fuga, capitanato dai due piloti Ds Techeetah, Da Costa e Vergne, che hanno però poi parcheggiato le proprie DS E-Tense FE20 ai box. In seguito sono stati i due portacolori di Virgin Racing, Bird e Frijns a prendere il largo facendo il vuoto alle proprie spalle, prima di rientrare in pit-lane a pochi minuti dalla fine “regalando” la vittoria a Buemi. Da segnalare anche il lungo in curva-1 di Felipe Massa, finito a contatto contro le barriere nel tentativo di compiere un sorpasso.

È Sebastien #Buemi a vincere la gara simulata di questo ultimo giorno di #FETesting. Nella foto il lungo di Felipe #Massa alla prima chicane pic.twitter.com/shPOxx6z1Q — motorbox.com (@motorboxcom) October 18, 2019

APPUNTAMENTI Terminati i test a Valencia, la Formula E fa le valigie e si prepara per il debutto del campionato 2019-2020. Il circus elettrico tornerà infatti in pista in Arabia Saudita per l’esordio stagionale: le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle del 22 e 23 novembre, con i primi due round in programma sul cittadino di Ad Diriyah. La terza tappa del campionato si correrà invece già nel 2020, con l’ePrix del Cile, di scena a Santiago il 18 gennaio.

Formula E 2019-2020 test Valencia, risultati day-3 pomeriggio:

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 M. GÜNTHER BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:15.087 - 2 M. EVANS PANASONIC JAGUAR RACING 1:15.306 +0.219 3 J. D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:15.454 +0.367 4 P. WEHRLEIN MAHINDRA RACING 1:15.458 +0.371 5 A. DA COSTA DS TECHEETAH 1:15.634 +0.547 6 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 1:15.646 +0.559 7 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 1:15.699 +0.612 8 N. MÜLLER GEOX DRAGON 1:15.788 +0.701 9 A. SIMS BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:15.822 +0.735 10 O. ROWLAND NISSAN E.DAMS 1:15.875 +0.788 11 D. ABT AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM 1:16.012 +0.925 12 J. VERGNE DS TECHEETAH 1:16.032 +0.945 13 N. JANI TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 1:16.053 +0.966 14 L. DI GRASSI AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM 1:16.072 +0.985 15 B. HARTLEY GEOX DRAGON 1:16.183 +1.096 16 S. VANDOORNE MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM 1:16.220 +1.133 17 F. MASSA VENTURI RACING 1:16.251 +1.164 18 O. TURVEY NIO 333 FORMULA E TEAM 1:16.568 +1.481 19 N. DE VRIES MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM 1:16.668 +1.581 20 J. CALADO PANASONIC JAGUAR RACING 1:16.769 +1.682 21 E. MORTARA VENTURI RACING 1:17.356 +2.269 22 MA QING HUA NIO 333 FORMULA E TEAM 1:17.449 +2.362 23 S. BIRD ENVISION VIRGIN RACING 1:18.917 +3.830 24 R. FRIJNS ENVISION VIRGIN RACING 1:18.952 +3.865

Formula E 2019-2020 test Valencia, classifica combinata day-3: