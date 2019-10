Autore:

Salvo Sardina

BIRD ALLO SCADERE Un po’ come accaduto anche al termine della sessione mattutina, anche il pomeriggio del day-1 di test Formula E a Valencia si è chiuso con tante prove di qualifica in successione. Praticamente impossibile seguire i costanti aggiornamenti al vertice, con i big che si sono via via alternati al comando della lista dei tempi. Dapprima è stato Jean-Eric Vergne a prendere la vetta, seguito da Mitch Evans a dal “solito” – considerando il miglior tempo di stamattina – Maximilian Gunther. Infine, proprio sotto la bandiera a scacchi, è arrivata la miglior prestazione di giornata con la Virgin Racing di Sam Bird.

GRANDE EQUILIBRIO Il britannico ha portato la sua Audi e-Tron FE06 “clienti” davanti a tutti grazie al crono di 1:15.570. Solo 93 i millesimi di vantaggio sulla Bmw i Andretti del già citato Gunther, mentre i campioni in carica di Ds Techeetah – unico team a mettere due monoposto in top-5 anche nella sessione pomeridiana – ha chiuso con il terzo e il quinto tempo di Antonio Felix Da Costa e Jean-Eric Vergne. Quarto posto, a soli 154 millesimi dal leader, per la Jaguar Racing di Mitch Evans. Grandissimo, comunque, l’equilibrio al top: i primi 12 della classifica di giornata sono infatti racchiusi in poco più di mezzo secondo.

GIORNATA NO La prima giornata di test, nonché la prima in assoluto al volante di una monoposto full electric, non è andata certo come nelle attese per James Calado. L’inglese della Jaguar in mattinata era stato protagonista di un incidente alla prima chicane che gli aveva fatto perdere tutta la sessione. Anche nel pomeriggio le cose si sono messe male per il vincitore della 24 Ore di Le Mans 2019 in categoria GTE-Pro, costretto a parcheggiare in pista da un problema tecnico, causa dell’unica bandiera rossa del pomeriggio.

Formula E 2019-2020 test Valencia, risultati day-1 pomeriggio:

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 S. BIRD ENVISION VIRGIN RACING 1:15.570 2 M. GÜNTHER BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:15.663 +0.093 3 A. DA COSTA DS TECHEETAH 1:15.681 +0.111 4 M. EVANS PANASONIC JAGUAR RACING 1:15.724 +0.154 5 J. VERGNE DS TECHEETAH 1:15.798 +0.228 6 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 1:15.882 +0.312 7 O. ROWLAND NISSAN E.DAMS 1:15.942 +0.372 8 P. WEHRLEIN MAHINDRA RACING 1:15.975 +0.405 9 R. FRIJNS ENVISION VIRGIN RACING 1:16.081 +0.511 10 D. ABT AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM 1:16.084 +0.514 11 A. SIMS BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:16.097 +0.527 12 L. DI GRASSI AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM 1:16.140 +0.570 13 N. MÜLLER GEOX DRAGON 1:16.398 +0.828 14 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 1:16.482 +0.912 15 E. MORTARA VENTURI RACING 1:16.537 +0.967 16 F. MASSA VENTURI RACING 1:16.580 +1.010 17 B. HARTLEY GEOX DRAGON 1:16.698 +1.128 18 O. TURVEY NIO 333 FE TEAM 1:16.867 +1.297 19 J. CALADO PANASONIC JAGUAR RACING 1:17.016 +1.446 20 S. VANDOORNE MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM 1:17.451 +1.881 21 N. DE VRIES MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM 1:17.654 +2.084 22 J. D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:18.046 +2.476 23 MA QING HUA NIO 333 FE TEAM 1:20.220 +4.650 24 N. JANI TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM No tempo

Formula E 2019-2020 test Valencia, classifica combinata day-1: