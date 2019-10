Autore:

Salvo Sardina

FRIJNS RESISTE È Robin Frijns a siglare il miglior tempo nella seconda giornata di test precampionato della Formula E a Valencia. Stamattina, pilota olandese della Virgin Racing aveva infatti segnato il giro più veloce, resistendo in cima alla classifica combinata anche dopo le tre ore di prove svoltesi nel pomeriggio. Una sessione, la quarta di questi test collettivi, comandata tuttavia dalla Ds Techeetah di Antonio Felix Da Costa, comunque di circa due decimi più lento rispetto al miglior crono di giornata. Il pomeriggio è stato comunque caratterizzato principalmente dalla prima mini-gara di poco più di mezz’ora, cui hanno partecipato praticamente tutti ad eccezione della Porsche di André Lotterer.

MINI-GARA Bisogna ovviamente precisare quanto la “garetta” del pomeriggio sia da considerare poco rappresentativa dei valori in campo, con gli steward che hanno sfruttato il test per simulare alcune situazioni di gara come la procedura di partenza, o un regime di Full Course Yellow e di Safety Car. A “vincere” è stata la Mercedes, che si è imposta con Stoffel Vandoorne davanti ad Antonio Felix Da Costa e a Lucas Di Grassi. Da sottolineare comunque che nello stint piuttosto lungo durato quasi metà gara, erano state soprattutto le due Ds di Da Costa e Vergne, la Mercedes di Vandoorne, la Mahindra di Wehrlein e la Venturi di Mortara a dettare il ritmo formando un gruppetto di fuggitivi in lotta per le posizioni dell’ipotetico podio.

BANDIERE ROSSE Anche nel pomeriggio, non è mancato un incidente nella chicane di curva-1, con Sam Bird – autore del miglior giro in “gara” (1:19.541) dopo essere partito però dai box, in ritardo rispetto a tutto il resto del gruppo – finito contro le barriere a danneggiare la sua Audi e-Tron FE06 messa in pista dal team Virgin Racing. La Formula E osserverà domani una giornata di pausa prima di tornare in pista venerdì 18 ottobre per le ultime due sessioni di prove collettive qui a Valencia.

Formula E 2019-2020 test Valencia, risultati day-2 pomeriggio:

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 A. DA COSTA DS TECHEETAH 1:15.586 - 2 J. CALADO PANASONIC JAGUAR RACING 1:15.624 +0.038 3 E. MORTARA VENTURI RACING 1:15.695 +0.109 4 A. SIMS BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:15.719 +0.133 5 J. VERGNE DS TECHEETAH 1:15.719 +0.133 6 L. DI GRASSI AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM 1:15.750 +0.164 7 M. GÜNTHER BMW I ANDRETTI MOTORSPORT 1:15.818 +0.232 8 S. BUEMI NISSAN E.DAMS 1:15.825 +0.239 9 M. EVANS PANASONIC JAGUAR RACING 1:15.883 +0.297 10 O. ROWLAND NISSAN E.DAMS 1:15.972 +0.386 11 A. LOTTERER TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 1:15.974 +0.388 12 B. HARTLEY GEOX DRAGON 1:16.049 +0.463 13 N. MÜLLER GEOX DRAGON 1:16.062 +0.476 14 R. FRIJNS ENVISION VIRGIN RACING 1:16.066 +0.480 15 D. ABT AUDI SPORT ABT FORMULA E TEAM 1:16.115 +0.529 16 P. WEHRLEIN MAHINDRA RACING 1:16.126 +0.540 17 N. JANI TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM 1:16.257 +0.671 18 S. BIRD ENVISION VIRGIN RACING 1:16.276 +0.690 19 S. VANDOORNE MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM 1:16.278 +0.692 20 J. D'AMBROSIO MAHINDRA RACING 1:16.307 +0.721 21 MA QING HUA NIO 333 FE TEAM 1:18.171 +2.585 22 O. TURVEY NIO 333 FE TEAM 3:03.231 +1:47.645 23 N. DE VRIES MERCEDES BENZ EQ FORMULA E TEAM No tempo 24 F. MASSA VENTURI RACING No tempo

Formula E 2019-2020 test Valencia, classifica combinata day-2: