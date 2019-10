Autore:

Salvo Sardina

LA DAMA BIANCA Monte Carlo è sinonimo di glamour ed eleganza. Sarà forse anche per questo che il team Venturi Racing di Formula E aggiorna la propria livrea per la stagione 2019-2020, abbandonando l’argento che l’aveva caratterizzata lo scorso anno. Già dai test di Valencia, la casa fondata da Gildo Pastor è infatti in pista con un elegante colorazione totalmente bianca.

ADDIO ARGENTO Nuovi abbinamenti cromatici, dunque, per il team monegasco gestito da Susie Wolff, che non sarà più in gara con l’argento che da quest’anno caratterizza invece la livrea della Mercedes EQ Silver Arrow 01 di Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries. La colorazione sarà di fatto l’unica differenza tra le due monoposto, visto che da quest’anno Venturi è a tutti gli effetti cliente della casa di Stoccarda.

EDO E FELIPE Non manca tuttavia una nota di nero, presente sulle pance laterali e soprattutto con un motivo che si impone in dissolvenza nella zona del retrotreno e dell’alettone posteriore. Alle grosse novità in termini di livrea e componentistica Mercedes, fa da contraltare la line-up che resta immutata rispetto al 2018-2019: i piloti ufficiali rimangono dunque Felipe Massa e Edoardo Mortara.