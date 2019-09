Autore:

Salvo Sardina

BENARRIVATA MERCEDES Il salone di Francoforte si sa, in questi giorni è il centro dell’universo automotive. L’IAA 2019 ha offerto l’occasione di presentare i nuovi modelli che presto entreranno in produzione ma, come al solito, in eventi di questa portata il prodotto si mescola sapientemente ai programmi motorsport ufficiali delle case presenti. Non sfugge alla regola neppure la Mercedes che ha appena svelato in anteprima mondiale la livrea della EQ Silver Arrow 01 che debutterà nel campionato Formula E 2019-2020 e i nomi dei piloti coinvolti nel programma.

C’È DE VRIES Decisamente scontata era la partecipazione di Stoffel Vandoorne, già lo scorso anno pilota del team Hwa Racelab che in qualche modo è servito da apripista all’attività della Stella in Formula E. Il belga ex McLaren in Formula 1 sarà affiancato dall’olandese Nyck De Vries, evidentemente in grado di battere la concorrenza del messicano Esteban Gutierrez, protagonista di un test nei giorni scorsi. De Vries, 24 anni, nonostante sia abbondantemente leader del campionato di Formula 2 non ha trovato sbocchi per il salto di categoria. La coppia con Vandoorne si ricompone dunque in Mercedes dopo che per molti anni i due erano stati allevati nell’Academy McLaren.

IL FAKE KUBICA Nella mattinata di oggi sul social network Twitter si era pensato a una clamorosa sorpresa nella line-up piloti. Se è vero che da settimane infatti si parlava di un ballottaggio tra De Vries e Gutierrez, all’improvviso si è sparsa la voce che il profilo ufficiale Mercedes Formula E avesse pubblicato e poi rimosso una foto con hashtag #WhoIsTheDriver (“chi è il pilota”) che presentava l’inconfondibile ombra proiettata dalla testa di Robert Kubica: lo scherzo di qualche buontempone tifoso del pilota polacco attualmente impegnato in F1 con il fanalino di coda Williams in una stagione decisamente da dimenticare.

LA LIVREA Leggermente diversa la livrea definitiva della Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 rispetto a quella mostrata nei test o nella show car esposta al salone di Ginevra. Netta la parentela con il team Mercedes AMG F1 e non solo per la presenza del team principal Toto Wolff alla presentazione – il suo omologo “elettrico” sarà l’ingegnere britannico Ian James – ma anche per ragioni di carattere cromatico. Oltre al nero, non manca infatti il classico argento Mercedes accompagnato da inserti azzurro elettrico già presenti (con una tonalità però tendente al verde) sulla monoposto di Hamilton e Bottas. La Silver Arrow 01 debutterà in pista nei test di Valencia del prossimo 15-18 ottobre, in attesa del via ufficiale del campionato fissato per il 22 novembre a Ad Diriyah.