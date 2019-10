Autore:

Salvo Sardina

VENTURI MERCEDES Che ci fosse un legame già piuttosto stretto tra il team Venturi Formula E e la Mercedes, era cosa nota. Nelle scorse stagioni, la piccola Casa fondata da Gildo Pastor non a caso aveva dapprima ingaggiato Edoardo Mortara, pilota ufficiale nel Dtm, fornendo il proprio powertrain anche a Hwa Racelab, il team “satellite” che ha preparato il campo all’arrivo ufficiale di Mercedes nella categoria elettrica. Adesso la partnership diventa ancora più solida, con Felipe Massa e il già citato Mortara a condividere con Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries le stesse componenti tecniche.

QUATTRO SILVER ARROW Saranno dunque di fatto quattro le Mercedes Silver Arrow EQ 01 nella sesta stagione al via da Ad Diriyah il prossimo 22 novembre. Obiettivo del team guidato da Susie Wolff, moglie del team principal Mercedes F1, Toto Wolff, sarà quello di migliorare l’ottava posizione del campionato precedente, chiuso anche con due terzi posti e una vittoria di tappa (Mortara nell’ePrix di Hong Kong). Una nuova era per il team, che si presenterà in pista anche con una rinnovata livrea bianco-nera che sarà presentata nei prossimi giorni.

NUOVA ERA “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra famiglia – ha spiegato Gildo Pastor, il presidente di Venturi Automobiles – a Mercedes come partner per la fornitura del powertrain. Accoppiare la nostra esperienza nei veicoli elettrici ad alte performance al pedigree sportivo di Mercedes è un significativo passo in avanti per consolidare la nostra posizione in un campionato sempre più competitivo”. “Questa novità – aggiunge la team principal Susie Wolff – costituisce un significativo passo avanti per il team e, vista la mia lunga relazione con la Mercedes, mi sento davvero convinta che potremo godere di una partnership molto solida con il nostro nuovo fornitore. Abbiamo mostrato buoni progressi nella scorsa stagione, ma i nostri piani per la prossima sono più ambiziosi. Faremo tutto quanto in nostro potere per essere più competitivi possibili prima di andare in Arabia Saudita per l’apertura del campionato”.