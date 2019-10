Autore:

Salvo Sardina

WEHRLEIN DA RECORD La sessione mattutina del terzo e ultimo giorno di test a Valencia si chiude con il miglior tempo assoluto di Pascal Wehrlein. Il tedesco di casa Mahindra ha infatti chiuso con la sua simulazione qualifica in 1:15.190, il miglior crono mai visto sino a questo momento sul circuito Ricardo Tormo appositamente modificato per ospitare le monoposto elettriche. Alle sue spalle, staccato di soli 8 millesimi, il rookie svizzero Nico Muller, che porta dunque in alto la sua Geox Dragon Racing.

COSTANTE DA COSTA Terza posizione per il pilota di casa Ds Techeetah, Antonio Felix Da Costa, protagonista fino a ora di una tre giorni di altissimo livello. Il portoghese è stato al comando della classifica per lunghi tratti della sessione, prima che arrivassero nei minuti finali Wehrlein e Muller a ricacciarlo sul terzo gradino del podio virtuale. L’ex pilota Bmw sembra tuttavia aver già trovato le misure con la nuova monoposto, avendo chiuso ogni sessione in top-3, se escludiamo la mattinata del Day-2 terminata “solo” con il sesto tempo. Un po’ più indietro invece il campione in carica, Jean-Eric Vergne, che ha chiuso con l’ottavo crono la penultima sessione di test valenciani.

FINE ANTICIPATA Analogamente a quanto accaduto mercoledì mattina, anche stavolta la mattinata si è fermata con qualche minuto di anticipo. A causare l’unica bandiera rossa di giornata è stato il pilota della Bmw, Alexander Sims, che come molti suoi colleghi nei giorni scorsi è incappato nel trappolone della prima chicane. Da sottolineare comunque anche oggi il grande equilibrio nella classifica: i primi 22 sono racchiusi in meno di un secondo – come al solito sono solo le due Nio 333 a essere lontane dai giochi – con addirittura i primi 14 nell’arco di cinque decimi. Le monoposto full electric torneranno in pista dalle 14.00 per le ultime tre ore di prove collettive. Ci sarà spazio anche per un’altra simulazione di ePrix: nel pomeriggio scopriremo chi sarà il successore di Stoffel Vandoorne, che si era imposto nella “garetta” di mercoledì.

Formula E 2019-2020 test Valencia, risultati day-3 mattina: