Autore:

Salvo Sardina

VIRGIN CONCEDE IL BIS Dopo il miglior tempo di Sam Bird ieri pomeriggio, adesso è il turno di Robin Frijns di terminare una sessione di test a Valencia al comando della classifica. Davvero positivo dunque l’inizio di stagione Formula E per la Virgin Racing, che è già riuscita a bissare la leadership provvisoria con entrambe le monoposto. 1:15.377 il tempo del talentuoso pilota olandese, che ha rifilato 57 millesimi al “solito” Maximilian Gunther, la vera sorpresa di queste tre sessioni di test chiuse sempre tra il primo e il secondo posto. Ma se ieri, soprattutto nel pomeriggio, vi avevamo raccontato una sessione filata piuttosto liscia con soltanto un’interruzione, le tre ore di questa prima parte di Day-2 sono state, invece, decisamente travagliate.

FORMULA SPEZZATINO Ben cinque le sospensioni che hanno frammentato la mattinata, con la Direzione gara che ha anche sventolato la bandiera a scacchi con qualche minuto d’anticipo rispetto all’orario programmato. L’ultimo a fermarsi in pista, a circa cinque minuti dalla fine, è stato infatti Daniel Abt, costretto a parcheggiare la sua Audi e-Tron FE06 in uscita di curva-5. Il vero “triangolo delle Bermuda” è stata però l’insidiosa chicane di curva-1, con Nyck De Vries e Jerome D’Ambrosio entrambi protagonisti di un contatto con le barriere. Sempre in quella zona del Ricardo Tormo di Valencia, nell’ultima ora è stato anche Felipe Massa a fermare, ma per problema tecnico, la sua Venturi. Problemi anche per la neonata Porsche di André Lotterer.

MUCCHIO SELVAGGIO Tornando alla classifica, alle spalle di Gunther c’è l’altra Bmw di Alexander Sims, staccato di soli 3 millesimi dal compagno di squadra. Seguono poi la Nissan e.Dams di Oliver Rowland e la Dragon Racing di Nico Muller. Sesta posizione, invece, per Antonio Felix Da Costa, con l’altra Ds Techeetah di Jean-Eric Vergne che non è invece andata oltre la sedicesima posizione. Da notare comunque ancora una volta il grandissimo equilibrio tra le macchine in pista: i primi 21 della classifica sono racchiusi in meno di un secondo e, De Vries a parte, solo le due NIO 333 di Turvey e Ma Qing Hua sembrano per il momento fuori dai giochi.

Formula E 2019-2020 test Valencia, risultati day-2 mattina: