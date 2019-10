Autore:

Salvo Sardina

CALENDARIO UFFICIALE Dopo alcune settimane di indiscrezioni, finalmente è ufficiale il calendario della sesta stagione di Formula E. Il campionato elettrico riparte, come noto, dall’Arabia Saudita con l’ePrix di Ad Diriyah, stavolta in un doppio appuntamento previsto per il 22 e 23 di novembre, anche se sarà già possibile ammirare le nuove monoposto sul circuito Ricardo Tormo di Valencia il 15, 16 e 18 ottobre 2019 nelle tre giornate di test collettivi.

NOVITÀ Dell’ingresso di Jakarta, che ha poi condizionato lo spostamento delle tappe di New York e Berlino, avevamo già parlato in precedenza. Una novità che, unitamente alla cancellazione della tappa di dicembre, faceva intuire l’uscita di scena dell’ePrix di Marrakech. La costante situazione di tensione sociale a Hong Kong ha invece spinto gli organizzatori del campionato a non rischiare, ripescando dunque l’evento marocchino per posizionarlo però il 29 febbraio al posto di quello tra le strade della metropoli cinese, piuttosto che in novembre come previsto nella prima bozza di calendario.

TORNA SANYA Altra novità è poi l’ufficializzazione che l’appuntamento in Cina si terrà anche quest’anno a Sanya, dopo l’evento inaugurale della passata stagione. Confermati infine gli spostamenti di Berlino dal 30 maggio al 20 giugno e di New York dal 20 giugno all’11 luglio. Un effetto a catena innescato dall’inserimento di Jakarta, che ha così prodotto un’altra concomitanza con il calendario della Formula 1. Ben cinque saranno infatti i conflitti tra le due principali categorie a ruote scoperte della Fia: tra Sanya e il Gp del Bahrain, tra Roma e il Gp del Vietnam, tra Parigi e il Gp di Cina, tra Seoul e il Gp d’Olanda e tra Jakarta e il Gp d’Azerbaijan. Di buono c’è tuttavia che gli appuntamenti sono tutti su fusi orari diversi e che quindi gli appassionati non saranno costretti a scegliere tra le qualifiche F1 e gli ePrix Formula E.

Formula E 2019-2020, il calendario ufficiale:

Data Evento Sede 15-16-18/10/2019 Test invernali Valencia