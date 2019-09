Autore:

Salvo Sardina

JAKARTA SÌ Gli organizzatori del campionato di Formula E hanno ufficializzato un nuovo ingresso nel calendario della season 6, che prenderà il via il prossimo 22 e 23 novembre da Ad Diriyah. Le monoposto della categoria elettrica correranno infatti un’altra tappa in Asia, debuttando su un circuito cittadino ricavato nel centro della capitale dell’Indonesia, Jakarta. Il circuito di 2.4 chilometri si snoderà attorno al cosiddetto Monas, il monumento nazionale di Merdeka Square. Il calendario definitivo della serie deve però ancora essere reso ufficiale – si attende il Fia World Motor Sport Council di ottobre – ma intanto è certo che la gara si correrà il 6 giugno 2020.

NUOVO CALENDARIO Una situazione che renderà probabilmente necessario lo spostamento dell’ePrix di Berlino, previsto inizialmente per il 30 maggio, e quello di New York, calendarizzato per il 20 giugno 2020. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Berlino potrebbe spostarsi al 20 giugno, mentre New York – quest’anno gara singola e non a doppia manche – slitterebbe invece all’11 luglio, prima del gran finale di Londra che resterebbe comunque in programma per il 25 e 26 luglio.

MARRAKECH NO Nonostante l’aggiunta a sorpresa di Jakarta, le tappe in calendario rimarranno comunque 12 (per 14 gare, visto il doppio appuntamento di Ad Diriyah e Londra). Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito ma sembrerebbe proprio che la gara del 14 dicembre 2019, terzo round della stagione dopo i due in terra Saudita, sarà invece definitivamente cancellato. Per mesi, nonostante ufficialmente si parlasse di una tappa ancora da confermare, si era pensato al rinnovo dell’ePrix del Marocco, che nella quinta stagione si era tenuto in gennaio. L’ingresso di Jakarta sembra invece sbarrare la strada a Marrakech, che dunque uscirà dal calendario dopo essere stato parte degli ultimi tre campionati.