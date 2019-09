Autore:

Salvo Sardina

NUOVO ARRIVO Il mercato piloti Formula E è in fermento in queste ultime settimane di “off-season” in attesa dei test precampionato che si terranno a Valencia tra il 15 e il 18 ottobre. Dopo l’annuncio di Antonio Felix Da Costa in Ds Techeetah, oggi è il turno di Geox Dragon: il team statunitense fondato e gestito da Jay Penske ha infatti annunciato l’ingaggio di Nico Muller come pilota da affiancare al già ufficializzato Brendon Hartley. Una scelta quasi a sorpresa, visto che si attendeva il rinnovo con l’argentino José Maria Lopez.

DA AUDI A PENSKE Il ventisettenne svizzero, attualmente impegnato nel campionato Dtm come pilota factory per Audi – casa per la quale ha anche ricoperto il ruolo di pilota di riserva e sviluppo nelle ultime due stagioni di Formula E – dunque farà finalmente il suo debutto ufficiale nella categoria elettrica, dando seguito ai test effettuati nel 2018 e nel 2019 con la monoposto di Ingolstadt. Con l’arrivo di Muller di fatto la scuderia americana cambia tutta la line-up rispetto alla season 5.

PARLA MULLER “Ho già iniziato a lavorare – ha spiegato Nico Muller, che sarà anche il quarto pilota svizzero ufficialmente in griglia di partenza nella stagione 2019-2020 – con gran parte del team. Si tratta di un gruppo estremamente motivato, che ha già provato di essere in grado di vincere gare e lottare per i podi in Formula E. Lo hanno fatto in passato e l’obiettivo è di ripetersi nella sesta stagione. Dinanzi a noi c’è una grande sfida, siamo un costruttore indipendente e il livello di competizione è ai più alti livelli del motorsport. Ma ho grande fiducia in tutta la squadra, c’è una struttura compatta in grado di migliorare e ottimizzare il pacchetto Penske a disposizione. Dal canto mio, amo i circuiti cittadini e non vedo l’ora di competere in una stagione che si preannuncia particolarmente entusiasmante per noi”.