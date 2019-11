VERSO AD DIRIYAH La Formula E muove i primi passi della sesta stagione dopo oltre quattro mesi di sosta. La categoria elettrica riparte dal circuito cittadino di Ad Diriyah per un doppio appuntamento che assegnerà i primi punti della stagione. Luci dei riflettori ovviamente accese sui debuttanti di lusso Mercedes e Porsche, ma è considerando la line-up piloti e i risultati della scorsa stagione (oltre che quelli nei test di Valencia) che gran parte degli occhi saranno puntati su Ds Techeetah, il team campione in carica in entrambe le classifiche.

UN AMICO NEL BOX Alla vigilia della partenza per l’Arabia Saudita, la scuderia franco-cinese si è ritrovata a Parigi in casa di Ds Automobiles per la presentazione ufficiale della squadra, che da quest’anno sostituisce l’uscente André Lotterer con Antonio Felix Da Costa. Il portoghese ex Bmw affianca il bicampione Jean-Eric Vergne ricomponendo una coppia che si conosce molto bene sin dal periodo del Red Bull Junior Team. “Tutti gli inverni – ha spiegato Jev ai microfoni di Sport Mediaset – andiamo a sciare insieme, ci conosciamo da più di dieci anni. Sì, è un nuovo compagno di squadra, ma anche un amico di vecchia data. Ad Diriyah? Ho visto il meteo, pare che ci saranno 15 gradi e che addirittura pioverà. Stiamo andando in Arabia Saudita, forse c’è qualcosa che mi sfugge…”.

DA COSTA PER IL BIS Dal canto suo, anche Antonio Felix Da Costa torna su un circuito, quello cittadino sito alle porte di Riad, dove nella passata stagione ha ottenuto la pole position e la vittoria – unica del campionato scorso – ancora con la casacca Bmw: “Speriamo di fare come l’anno scorso, ma per due volte visto che stavolta ci sono due gare! Jev? Con lui la relazione è molto buona, nei giorni scorsi ho anche dormito a casa sua a Parigi mentre eravamo al lavoro al simulatore. L’ambiente nel team è molto rilassato e divertente, quindi è davvero buonissimo”.