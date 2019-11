NUOVA LIVREA La Formula E riapre i battenti già a partire da oggi sul tracciato cittadino di Ad Diriyah, Arabia Saudita. Tra le tante novità della categoria elettrica, ce n’è anche una dell’ultimo minuto: Venturi Racing ha infatti annunciato la partnership triennale con la compagnia di telecomunicazioni ROKiT – quest’anno sponsor anche della Williams di Russell e Kubica in Formula 1 – presentando una nuovissima livrea sulla griglia di partenza.

ADDIO BIANCO In effetti, la colorazione presentata alla vigilia dei test precampionato di Valencia non aveva convinto del tutto: troppo bianco con qualche piccolo inserto nero, praticamente senza alcuno sponsor ad eccezione di quelli presenti su tutte le altre macchine del campionato. Venturi, che da quest’anno abbandona il powertrain proprietario per passare a quello Mercedes della debuttante Silver Arrow EQ 01, toglie i veli a una monoposto che adesso si presenta caratterizzata dai colori sociali ROKiT: il rosso, il nero e il bianco.

ECCO GILDO “Avere ROKiT come title sponsor – ha spiegato il fondatore di Venturi Automobiles, Gildo Pastor – per i prossimi tre anni costituisce un momento significativo per il team. I nostri brand condividono la stessa passione per le corse e una chiara visione del futuro della tecnologia. Questo weekend apriamo un nuovo capitolo in pista e so che tutta la famiglia Venturi prova la mia stessa eccitazione per l’inizio di quella che siamo sicuri sarà una collaborazione di successo”.

C’È LECLERC JR Nuova livrea ma non solo. Nella giornata di ieri il team monegasco ha anche ufficializzato il prolungamento della collaborazione con i due piloti che continueranno a supportare il lavoro dei titolari Felipe Massa e Edoardo Mortara. Si tratta del francese Norman Nato, già pilota di riserva nella passata stagione e probabilmente impegnato anche nei prossimi test di Marrakech, e di Arthur Leclerc, fratello minore del talento di casa Ferrari, Charles. Entrambi saranno chiamati soprattutto a lavorare al simulatore per sviluppare il setup della vettura.