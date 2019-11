FINALMENTE SIMS Ieri aveva a lungo accarezzato il sogno di portare a casa la prima vittoria, prima di essere beffato dai rivali. Oggi, nel secondo round della Formula E a Ad Diriyah, Alexander Sims ha vissuto la sua giornata di gloria, con una pole position – la terza consecutiva – e una vittoria praticamente mai messa in discussione. Un sabato assolutamente da ricordare per Bmw i Andretti Motorsport, che completa una storica doppietta grazie al secondo posto di Maximilian Gunther, bravissimo a resistere, nonostante la macchina visibilmente danneggiata sull’anteriore, agli attacchi finali dell’Audi di Lucas Di Grassi.

CAOS PENALITÀ Al contrario di quanto accaduto in Gara-1, la seconda tappa della Formula E a Riad è stata decisamente caotica seppur altrettanto spettacolare. Unica vera costante è stata la leadership di Sims, che finalmente porta a casa la prima vittoria della carriera dopo essere stato a rischio di perdere il proprio sedile durante la pausa estiva. Dopo una prima fase abbastanza tranquilla, il primo stravolgimento è arrivato con il tamponamento di Antonio Felix Da Costa ai danni di Sebastien Buemi: in lotta per la seconda posizione, lo svizzero ha rallentato per imboccare la corsia dell’Attack mode, sorprendendo il rivale portoghese che a quel punto non ha potuto fare nulla per evitare il contatto e la successiva penalità Drive Through. Sanzionato, però, anche il campione della season 2, colpevole di un rientro in pista decisamente pericoloso.

SAFETY CAR Pochi minuti dopo ancora un altro colpo di scena, con il leader del campionato Sam Bird finito a muro in seguito al contatto con Mitch Evans (penalizzato con un Drive Through) e Pascal Wehrlein. Ripartenza ancora più caotica con molti piloti a imboccare l’Activation Zone in un momento in cui non era ancora possibile compiere sorpassi: e se, da un lato, Da Costa è stato molto reattivo nel frenare per restituire la posizione a Sims, altrettanto non può dirsi di André Lotterer, penalizzato con un Drive Through a fine gara e quindi scivolato dal sesto al sedicesimo posto.

BREAKING: Tragedy for @sambirdofficial as he's hit and taken out of the race 😢 Racing incident?!? What do you think? 👇#ABBFormulaE #DiriyahEPrix pic.twitter.com/Sri6IlW25W — Envision Virgin Racing Formula E (@EnvisionVirgin) November 23, 2019

ALTRA SOSPENSIONE Tutto finito? Neanche per sogno: giusto un paio di giri dopo la ripartenza ecco un’altra Safety Car, causata dall’incidente di un Robin Frijns finito a muro dopo aver perso il controllo della propria Virgin Racing. Nei pochi minuti restanti, Sims è poi riuscito a prendere il largo senza grossi affanni, seguito dal compagno di squadra Gunther, al primo podio in Formula E. Alle spalle delle due Bmw, il già citato Lucas Di Grassi e la Mercedes di uno Stoffel Vandoorne che lascia l’Arabia Saudita con un buon bottino di punti. Edoardo Mortara chiude invece la top-5, ancora davanti al compagno Felipe Massa, solo diciannovesimo e penalizzato (due volte) per falsa partenza ed eccesso di velocità in pit-lane.

.@EnvisionVirgin's day goes from bad to worse as @RFrijns is now also out of the race #DiriyahEPrix pic.twitter.com/Bhbv3famqJ — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 23, 2019

DS A QUOTA… 1 Weekend decisamente nero per i campioni in carica di DS Techeetah, che chiudono il fine settimana con l’unico punticino guadagnato da Antonio Felix Da Costa (tredicesimo sotto la bandiera a scacchi) in qualifica. Bella, ma purtroppo infruttuosa, la rimonta di Jean-Eric Vergne: partito ultimo e poi ulteriormente penalizzato con uno Stop&Go in gara a causa del cambio del pacchetto batterie – danneggiato nel botto delle prove libere 3 – il francese ha tagliato il traguardo undicesimo. Un segnale positivo sul piano delle prestazioni e che può indurre all’ottimismo in vista del prosieguo del campionato. La Formula E va adesso in vacanza per quasi due mesi, in vista della prossima tappa prevista per il 18 gennaio 2020 sul circuito cittadino di Santiago del Cile.