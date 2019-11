BMW IN POLE Era stata la macchina più veloci nei test di Valencia. E anche nelle prime qualifiche della stagione 6 di Formula E, quelle dell’ePrix di Ad Diriyah, la Bmw si conferma al comando della classifica. Stavolta il più rapido non è stato però Maximilian Gunther (che scatterà nono) ma il compagno di squadra Alexander Sims, autore del miglior giro di giornata in 1:14.563. Una bella soddisfazione per l’Elica, che bissa la pole della passata stagione e soprattutto si mette alle spalle le tre sorprendenti Mercedes EQ Silver Arrow 01.

UBER ALLES Alle spalle di Sims troviamo infatti ben tre monoposto della debuttante casa di Stoccarda. A partire in prima fila ci sarà il belga Stoffel Vandoorne, seguito dal compagno di box Nyck De Vries e dalla Venturi – che però condivide con la Stella lo stesso powertrain – di Edoardo Mortara. Chiude una top-5 tutta tedesca la Virgin Racing di Sam Bird: il britannico, che porta in pista un’Audi e-Tron FE06 clienti, era stato il più veloce nella fase a gruppi prima che un piccolo errore in ingresso di curva-4 gli impedisse di ripetersi in Superpole. Chiude invece con il sesto crono la Mahindra di Jerome D’Ambrosio.

CADONO I GIGANTI Su una pista molto sabbiosa e quindi con scarsissimo grip per i piloti di gruppo-1 e gruppo-2, era logico attendersi non poche difficoltà per i primi della classe. Tutto sommato limita i danni Jean-Eric Vergne, in grado di chiudere con l’undicesimo tempo, seguito da Robin Frijns, Pascal Wehrlein e Sebastien Buemi. Meno bene è andata invece a Lucas Di Grassi, diciannovesimo, e Antonio Felix Da Costa, addirittura ventunesimo in griglia e anche affetto da qualche problemino all’impianto frenante.

GLI ALTRI Non buona neppure la prova di Felipe Massa, diciassettesimo dopo aver commesso un errore nel suo giro lanciato, e quindi non in grado di bissare le prestazioni del compagno Mortara. Da sottolineare anche l’incidente sul finale di Nico Muller e James Calado, entrambi lunghi contro le protezioni della stessa curva, a pochi secondi di distanza l’uno dall’altro. Il primo round della Formula E in Arabia Saudita andrà in scena oggi, venerdì 22 novembre, a partire dalle 13.00: spegnimento dei semafori fissato per le 13.04 dopo la breve ricognizione delle 13.03.