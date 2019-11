Autore:

La Redazione

NEW ENTRY Inizia da Ad Diriyah la sesta stagione della Formula E. Il campionato elettrico, giunto alla sua seconda edizione con le monoposto Gen2, porta in pista numerose novità tecniche e regolamentari già a partire dal doppio debutto stagionale in Arabia Saudita. La più grande è sicuramente nell’arrivo di due grandi case costruttrici come Mercedes e Porsche, pronte a lanciare la sfida ad Audi, Bmw, Jaguar, Nissan e ovviamente ai campioni in carica di Ds Techeetah.

DEBUTTANTI Oltre all’arrivo di Mercedes – che prende il posto occupato nella scorsa stagione dalla scuderia “satellite” Hwa Racelab – e Porsche, tra i piloti si registra l’arrivo di ben quattro debuttanti e… mezzo. A esordire in assoluto nella categoria elettrica troviamo lo svizzero Nico Muller e il neozelandese ex Formula 1, Brendon Hartley, entrambi nuovi piloti del team Geox Dragon, seguiti dall’olandese campione F2 in carica, Nyck De Vries, e dall’inglese James Calado, rispettivamente chiamati a difendere i colori Mercedes e Jaguar. Altra new entry è quella dello svizzero di casa Porsche, Neel Jani, che però aveva già corso la tappa di Hong Kong della stagione 2017-2018. Cavallo di ritorno è invece il cinese Ma Qinghua, che ha già all’attivo ben nove ePrix tra il 2015 e il 2018.

Team Auto Num. Pilota DS Techeetah DS E-TENSE FE 20 13 Antonio Felix Da Costa (POR) 25 Jean-Eric Vergne (FRA) Audi Sport ABT Schaeffler Audi e-Tron FE06 11 Lucas Di Grassi (BRA) 66 Daniel Abt (GER) Envision Virgin Racing Audi e-Tron FE06 2 Sam Bird (GBR) 4 Robin Frijns (OLA) Nissan e.Dams Nissan IM02 22 Oliver Rowland (GBR) 23 Sebastien Buemi (SVI) Bmw i Andretti Motorsport Bmw iFE.20 27 Alexander Sims (GBR) 28 Maximilian Gunther (GER) Mahindra Racing Mahindra M6Electro 64 Jerome D'Ambrosio (BEL) 94 Pascal Wehrlein (GER) Panasonic Jaguar Racing Jaguar I-Type 4 20 Mitch Evans (NZL) 51 James Calado (GBR) Venturi Racing Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 19 Felipe Massa (BRA) 48 Edoardo Mortara (SVI) Mercedes-Benz EQ Formula E Team Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 5 Stoffel Vandoorne (BEL) 17 Nyck De Vries (OLA) Geox Dragon Penske EV-4 6 Brendon Hartley (NLZ) 7 Nico Muller (SVI) NIO 333 FE Team NIO FE-005 3 Oliver Turvey (GBR) 33 Ma Qinghua (CHI) TAG Heuer Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric 18 Neel Jani (SVI) 36 André Lotterer (GER)

I PILOTI CONFERMATI DEL CAMPIONATO 2019-2020

- Jean-Eric Vergne, Francia (DS Techeetah)

- Lucas Di Grassi, Brasile (Audi Sport)

- Daniel Abt, Germania (Audi Sport)

- Sam Bird, Regno Unito (Virgin Racing)

- Robin Frijns, Paesi Bassi (Virgin Racing)

- Oliver Rowland, Regno Unito (Nissan e.Dams)

- Sebastien Buemi, Svizzera (Nissan e.Dams)

- Alexander Sims, Regno Unito (Bmw i Andretti)

- Jerome D’Ambrosio, Belgio (Mahindra Racing)

- Pascal Wehrlein, Germania (Mahindra Racing)

- Mitch Evans, Nuova Zelanda (Jaguar Racing)

- Felipe Massa, Brasile (Venturi Racing)

- Edoardo Mortara, Svizzera (Venturi Racing)

- Oliver Turvey, Regno Unito (NIO 333)

I CAMBI DI TUTA DEL CAMPIONATO 2019-2020

- Antonio Felix Da Costa, Portogallo (da Bmw i Andretti a DS Techeetah)

- Maximilian Gunther, Germania (da Geox Dragon a Bmw i Andretti)

- Stoffel Vandoorne, Belgio (da HWA Racelab a Mercedes-Benz EQ)

- André Lotterer, Germania (da DS Techeetah a Porsche)

I RITORNI DEL CAMPIONATO 2019-2020

- Ma Qinghua, Cina (dal WTCR a NIO 333)

- Neel Jani, Svizzera (dal WEC a Porsche)

I DEBUTTANTI DEL CAMPIONATO 2019-2020

- James Calado, Regno Unito (dal WEC a Jaguar Racing)

- Nyck De Vries, Paesi Bassi (dalla Formula 2 a Mercedes-Benz EQ)

- Brendon Hartley, Nuova Zelanda (da riserva Ferrari F1 a Geox Dragon)

- Nico Muller, Svizzera (dal DTM a Geox Dragon)

GLI ARRIVEDERCI AL TERMINE DEL CAMPIONATO 2018-2019

- Nelson Piquet Jr., Brasile (da Jaguar Racing alla Stock Car brasiliana)

- Alexander Lynn, Regno Unito (da Jaguar Racing al Wec)

- Gary Paffett, Regno Unito (da HWA Racelab a consigliere Mercedes-Benz EQ)

- Felipe Nasr, Brasile (da Geox Dragon all’IMSA)

- José Maria Lopez, Argentina (da Geox Dragon al Wec)

- Tom Dillmann, Francia (ex NIO Formula E Team)

- Felix Rosenqvist, Svezia (da Mahindra Racing alla IndyCar)

NOVITÀ TRA I TEAM DEL CAMPIONATO 2019-2020

- Hwa Racelab lascia il posto a Mercedes-Benz EQ Formula E Team

- Porsche fa il suo ingresso nella categoria con il TAG Heuer Porsche Formula E Team

- NIO Formula E Team cambia denominazione e diventa NIO 333 FE Team

NOVITÀ TRA I POWERTRAIN DEL CAMPIONATO 2019-2020

- Venturi Racing abbandona il proprio powertrain passando a quello Mercedes-Benz

- NIO 333 abbandona il proprio powertrain passando a quello Penske usato da Geox Dragon nel 2018-2019