Envision Racing Formula E 2022

ENVISION RACING Tre terzi posti nella classifica team nei primi cinque campionati della storia della Formula E e un ottimo quarto anche nella sesta stagione, impreziosita dalla presenza di un sempre crescente numero di competitor e costruttori ufficiali. Un risultato non certo scontato per una squadra indipendente che non ha il supporto ufficiale di un grande costruttore: anche e soprattutto per questo, Envision Racing, quinta nella season 7, può essere considerata una piccola perla della categoria elettrica, spesso in grado di battere il team ufficiale Audi con il quale ha condiviso in questi anni il powertrain. Nel 2022, la casa degli Anelli esce di scena (ma resta in qualità di fornitore) e cambiano colori e nome, con il verde a prendere il posto del classico blu e con Envision a sostituire l'originario sponsor Virgin. Per il resto, si prosegue all'insegna della continuità, con la conferma dell'affiatata coppia composta dal velocissimo olandese Robin Frijns e dalla sorpresa 2021, Nick Cassidy.

Nome completo Envision Racing Auto Audi e-Tron FE07 ePrix disputati 86 Vittorie 11 Pole position 10 Podi 34 Giri più veloci 10 Punti raccolti 1129 Titoli piloti 0 Titoli team 0 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014 Piloti 2022 Robin Frijns #4 Nick Cassidy #37

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Robin Frijns (Envision Racing)

Nome Robin Frijns Nazionalità Paesi Bassi Team Envision Racing Numero #4 Età 30 (7 agosto 1991) Altezza 171 cm Peso 63 kg ePrix disputati 62 Vittorie 2 Pole position 1 Podi 10 Giri più veloci 2 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2015

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Nick Cassidy e Robin Frijns (Envision Racing)

Nome Nick Cassidy Nazionalità Nuova Zelanda Team Envision Racing Numero #37 Età 27 (19 agosto 1994) Altezza 177 cm Peso 69 kg ePrix disputati 17 Vittorie 0 Pole position 2 Podi 2 Giri più veloci 1 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2021

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022