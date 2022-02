DS Techeetah Formula E 2022

DS TECHEETAH Alla vittoria del titolo piloti nel 2018, hanno poi concesso abbondanti repliche anche nel 2019 e nel 2020. Così i cinesi di Techeetah, soprattutto dal momento in cui hanno instaurato e consolidato la partnership tecnica con il costruttore francese DS Automobiles, sono diventati i veri e propri craque della Formula E. Tre campionati piloti di fila, due con Jean-Eric Vergne e uno con Antonio Felix Da Costa, cui vanno aggiunti due vittorie nella classifica costruttori, bastano per garantire a DS Techeetah il ruolo di team in grado di sfidare Mercedes nella lotta per il titolo della season 8, l'ultima prima del nuovo ciclo regolamentare che ci porterà all'utilizzo delle innovative monoposto Gen3. Dopo un 2021 al di sotto delle aspettative, riuscirà la piccola scuderia franco-cinese a tornare al vertice?

Nome completo DS Techeetah Auto DS E-TENSE FE21 ePrix disputati 65 Vittorie 14 Pole position 15 Podi 36 Giri più veloci 8 Punti raccolti 1062 Titoli piloti 3 Titoli team 2 Debutto in Formula E ePrix Hong Kong 2016 Piloti 2022 Antonio Felix Da Costa #13 Jean-Eric Vergne #25

Formula E 2021 test Valencia: Antonio Felix Da Costa e Jean-Eric Vergne (DS Techeetah)

Nome Antonio Felix Da Costa Nazionalità Portogallo Team DS Techeetah Numero #13 Età 30 (31 agosto 1991) Altezza 174 cm Peso 60 kg ePrix disputati 82 Vittorie 6 Pole position 6 Podi 14 Giri più veloci 3 Titoli piloti 1 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014

Formula E 2022, Test Valencia: Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah)

Nome Jean-Eric Vergne Nazionalità Francia Team DS Techeetah Numero #25 Età 31 (25 aprile 1990) Altezza 182 cm Peso 69 kg ePrix disputati 84 Vittorie 10 Pole position 13 Podi 25 Giri più veloci 4 Titoli piloti 2 Debutto in Formula E ePrix Punta del Este 2014

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022