Mahindra Racing Formula E 2022

MAHINDRA RACING Tra i team storici presenti già nella prima tappa della Formula E a Pechino nel 2014, Mahindra Racing si è spesso mantenuta a centro gruppo riuscendo comunque a portare a casa quattro successi di tappa e un terzo posto finale nella classifica a squadre. Nelle ultime tre stagioni, i risultati si sono confermati altalenanti, con l'alternanza di gare in lotta per la vittoria a weekend decisamente sottotono. Una situazione che ha spinto i vertici del colosso indiano a rivoluzionare ancora, con una livrea rosso fluo e con una coppia piloti formata dal confermato Alexander Sims e dalla novità Oliver Rowland, stella ex Nissan. Obiettivo? Tornare in pista per migliorare il deludente nono posto della passata stagione in attesa della rivoluzione Gen3.

Nome completo Mahindra Racing Auto Mahindra M7Electro ePrix disputati 86 Vittorie 5 Pole position 8 Podi 22 Giri più veloci 9 Punti raccolti 826 Titoli piloti 0 Titoli team 0 Debutto in Formula E ePrix Pechino 2014 Piloti 2022 Alexander Sims #29 Oliver Rowland #30

Formula E 2022, ePrix Ad Diriyah: Alexander Sims (Mahindra Racing)

Nome Alexander Sims Nazionalità Regno Unito Team Mahindra Racing Numero #29 Età 33 (15 marzo 1988) Altezza 173 cm Peso 76 kg ePrix disputati 41 Vittorie 1 Pole position 3 Podi 3 Giri più veloci 2 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Ad Diriyah 2018

Formula E, ePrix Ad Diriyah 2022: Oliver Rowland (Mahindra)

Nome Oliver Rowland Nazionalità Regno Unito Team Mahindra Racing Numero #30 Età 29 (10 agosto 1992) Altezza 178 cm Peso 76 kg ePrix disputati 42 Vittorie 1 Pole position 4 Podi 5 Giri più veloci 2 Titoli piloti 0 Debutto in Formula E ePrix Punta del Este 2015

Statistiche aggiornate al 2 febbraio 2022